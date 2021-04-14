Во львовском парке дети нашли человеческие останки: фото
Дети нашли в львовском парке человеческие останки / "Сегодня"
В Снопковском парке 13 апреля школьники нашли человеческие останки. Дети вызвали полицию, которая установила, что кости лежали в парке длительное время.
Источник:ZAXID.NET
Правоохранители ищут другие части тела погибшего человека. Судмедэксперты пытаются установить его пол.
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Школьники нашли в парке кости ног
- Школьники, пошли гулять в Снопковский парк, 13 апреля нашли человеческие останки.
- Дети не растерялись и вызвали милицию.
- Полицейские, приехавшие на место вызова, увидели, что школьники нашли части костей ног.
- Позже правоохранители, обследуя территорию, обнаружили и другие части тела. В частности, полицейские нашли часть человеческого тела и голову.
- Остальные части тела пока ищут.
- В полиции рассказали, что останки пролежали в парке длительное время.
- Пока невозможно сказать, была ли смерть насильственной.
- Сейчас в парке работают следователи и криминалисты.
- Судмедэксперт пытается установить пол человека.
- Также правоохранители назначили ряд экспертиз.
Школьники нашли останки человеческих ног в парке / Фото "Сегодня"
Правоохранители ищут другие части тела погибшего / Фото "Сегодня"
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