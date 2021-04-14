В Снопковском парке 13 апреля школьники нашли человеческие останки. Дети вызвали полицию, которая установила, что кости лежали в парке длительное время.

Правоохранители ищут другие части тела погибшего человека. Судмедэксперты пытаются установить его пол. Читайте также Искали 2 недели: на Львовщине без вести пропавшего пенсионера нашли мертвым в реке Школьники нашли в парке кости ног Школьники, пошли гулять в Снопковский парк, 13 апреля нашли человеческие останки.

Дети не растерялись и вызвали милицию.

Полицейские, приехавшие на место вызова, увидели, что школьники нашли части костей ног.

Позже правоохранители, обследуя территорию, обнаружили и другие части тела. В частности, полицейские нашли часть человеческого тела и голову.

Остальные части тела пока ищут.

пока ищут. В полиции рассказали, что останки пролежали в парке длительное время.

Пока невозможно сказать, была ли смерть насильственной.

Сейчас в парке работают следователи и криминалисты.

Судмедэксперт пытается установить пол человека.

пытается установить пол человека. Также правоохранители назначили ряд экспертиз. Обратите внимание! Снопковский парк расположен почти в центре Львова, в Галицком районе. Неподалеку расположен стадион "Украина". Парк имеет общую площадь более 35 гектаров. Он окружен улицами Крымской, Стуса и Липовая Аллея.

Школьники нашли останки человеческих ног в парке / Фото "Сегодня"

Правоохранители ищут другие части тела погибшего / Фото "Сегодня"