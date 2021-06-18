"Я – Ева, я – Украина": во львовском парке голая женщина напала на девушек – видео 18+

В Стрыйском парке 16 июня правоохранители задержали неадекватную голую женщину. Она сначала бегала между деревьями, а потом неожиданно напала на двух девушек.

Нарушительница называла себя Евой и Украиной. Правоохранителям она призналась, что ранее лечилась в психиатрические больницы на улице Кульпарковской.

Интересно По улицам Львова прошел перформанс: в гробу несли обнаженную девушку – видео 18+

В Стрыйском парке бегала неадекватная голая женщина

В Сети появилось видео, на котором видно, как по полянам Стрыйского парка бегает голая женщина. Она простирала руки к небу и ложилась на траву. Периодически львовянка что-то выкрикивала.

Девушка, которая сняла этот ролик, рассказала, что после этого женщина неожиданно напала на нее и ее подругу. Львовянки хотели отдать ей куртку, которую она забыла на скамейке. Однако вместо благодарности нарушительница набросилась на них. Она начала вырывать девушкам волосы, а после этого сорвала с шеи одной из львовянок золотую цепочку. Остановить женщину удалось только мужчине пострадавшей, который в момент нападения был неподалеку.

Сначала она напала на мою подругу. Она вцепилась ей в волосы и начала ее таскать. Я подбежала, чтобы помочь подруге, тогда эта женщина вцепилась в меня, вырвала мне клок волос и сорвал с шеи золотую цепочку,

– рассказала очевидица.

Девушка отметила, что в момент нападения в парке было много мужчин, но они не спешили на помощь.

Смотрите видео, как в Стрыйском парке бегала голая женщина (ВИДЕО 18+):

Читайте также По центру Львова носили обнаженную девушку в гробу: новые детали перформанса – фото

Пострадавшие вызвали полицию

Вскоре на место происшествия приехали патрульные. Они накрыли голую женщину простыней и пытались выяснить, почему она бегала по парку в таком виде. Нарушительница говорила полицейским, что она Ева и Украина. Женщина вела себя довольно неадекватно.

Позже она призналась, что была пациенткой Львовской областной психиатрической больницы, что на улице Кульпарковской. Однако львовянка не отметила, когда именно она там лечилась, какой имеет диагноз и кто был ее врачом. Очевидно, что у женщины есть психическое заболевание, поэтому она бегала голой из-за вероятного рецидива.

На замечание стража порядка, что ее в таком виде могут увидеть дети, женщина ответила: "Пусть все видят и развиваются". Она отметила, что уже в третий раз бегает по парку голой. Почему львовянка это делает, она не знает.

Нарушительница много говорила об ангелах и демонах, молилась и общалась с рацией полицейских. Правоохранителям крайне трудно было выяснить причину странного поведения женщины. Полицейские поняли, что львовянке необходима помощь медиков, поэтому они вызвали скорую.

По информации ТСН, в пресс-службе патрульной полиции Львовщины подтвердили этот инцидент. Львовянку госпитализировали. Пострадавшие решили не писать на свою нападавшую заявление в полицию.