Вскоре львовянам сообщат о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Правоохранители задержали наркоторговцев
- Примерно в 23:00 оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовщины задержали 2 наркодилеров.
- Правоохранители задержали их в одном из львовских парков.
- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
- Полицейские изъяли у 38-летнего мужчины и 23-летней женщины 118 полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета.
- Позже на территории парка правоохранители нашли еще 15 "закладок", которые львовяне успели спрятать.
- Свертки направили на экспертное исследование.
Наркоторговцев задержали в парке / Фото полиции Львовщины
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Львовянам грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, психотропных или их аналогов". Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
Злоумышленникам грозит 10 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины