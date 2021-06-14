В львовском парке полиция задержала двух наркодилеров: фото

Львовские правоохранители 11 июня в одном из парков города задержали двух наркоторговцев. Мужчина и женщина прятали там "закладки".

Вскоре львовянам сообщат о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Правоохранители задержали наркоторговцев

Примерно в 23:00 оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовщины задержали 2 наркодилеров.

Правоохранители задержали их в одном из львовских парков.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейские изъяли у 38-летнего мужчины и 23-летней женщины 118 полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета.

Позже на территории парка правоохранители нашли еще 15 "закладок", которые львовяне успели спрятать.

Свертки направили на экспертное исследование.

Наркоторговцев задержали в парке / Фото полиции Львовщины

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Львовянам грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, психотропных или их аналогов". Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.



Злоумышленникам грозит 10 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины