Во Львове во Дворце Гната Хоткевича 25 февраля состоялся первый тренинг мануфактуры проектов "Нарешті!". Гости встречи изучали проектный менеджмент, фандрайзинг, нетворкинг и коммуникацию.

Серия встреч проходит в рамках инициативы "Підзамче. Нарешті!". В мануфактуру проектов "Нарешті!" продолжается набор желающих.

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Для чего создали тренинг мануфактуры проектов "Нарешті!"

По словам организаторов события, Мануфактура проектов "Нарешті!" призвана создать новую традицию взаимодействия в общине. Серия тренингов имеет целью помочь людям создавать и эффективнее продвигать собственные идеи, кооперироваться и добиваться успеха в своих сообществах.

От идеи до реализации замысла – сложный путь. Надо учиться взаимодействовать, чтобы преодолевать трудности, расти над собой и понимать других. Принимать, что ты выигрываешь и тогда, когда побеждают другие. На протяжении встречи убедилась, что эти принципы не чужды участникам и участницам тренинга,

– рассказала соорганизатор мануфактуры проектов "Нарешті!" Оксана Кузенко.

Смотрите фото с тренинга мануфактуры проектов "Нарешті!" /Фото "Підзамче. Нарешті!"

Как проходил тренинг

Участники и участницы тренинга учились созданию проекта от идеи до реализации, привлечению ресурсов, написанию проектной заявки, коммуникации и нетворкингу. Рассказы лекторов чередовались с упражнениями. Каждый гость и гостья мероприятия имели свой бумажный "кабинет", где прикрепляли важные тезисы.

"Было очень интересно. На каждой теме рассматривали те вопросы, с которыми я и пришла, и получила хорошие ответы. Понравился обмен идеями и мнениями от других людей. Здесь четко дали понять, как мне работать, подали крутые обоснованные мысли", – рассказала участница тренинга Елена Прийма.

Во Львове состоятся еще 5 таких встреч для 5 разных групп. Поэтому все желающие могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

Обратите внимание! Встречи и инициативу "Підзамче. Нарешті!" организуют при поддержке Украинского культурного фонда. Над инициативой работает общественная организация "Львовский культурный центр" в партнерстве с Центром социальных инноваций, Дворцом Гната Хоткевича и офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО".