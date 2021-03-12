В подземном переходе на площади таможенной во Львове демонтируют все торговые павильоны. Мэр города Андрей Садовый предложил создать там творческое пространство для молодых художников.

Исполком Львовского горсовета еще в 2019 году расторг договор с арендатором подземного перехода на площади Мытной. Компания должна была добровольно снести торговые павильоны, однако так этого и не сделала.

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Все торговые павильоны снесут

Исполком ЛГС 12 марта решил демонтировать все торговые павильоны в подземном переходе на площади Мытной. Ответственными за снос назначили коммунальное предприятие "Административно-техническое управление" и Лычаковскую райадминистрацию. Демонтаж должны провести в течение 60 дней.

По информации ZAXID.NET, ООО "Интерайс Украина" арендовал этот подземный переход с 2011 года и сдавал в субаренду торговые павильоны другим предпринимателям. Исполком расторг договор об аренде с "Интерайс Украина" 5 апреля 2019 года, потому что арендатор не ремонтировал и не реконструировал переход, как этого требовала соглашение. Компания оспаривала это решение в суде, но безрезультатно.

Имеем решение суда. Думали, что предприниматель добровольно осуществит демонтаж, однако нет. Поэтому берем ответственность на себя. После подумаем, каким образом привести этот подземный переход к нормальному состоянию,

– рассказала директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.

По словам чиновницы, всех предпринимателей, которые арендуют торговые павильоны в переходе на площади Мытной, сообщат о решении исполкома. В ЛГС надеются договориться с арендаторами о добровольном выселении.

Однако, если этого не удастся, павильоны будут демонтировать принудительно. В таком случае имущество, которое будет в павильонах, опишут и направят в склады на улице Пластовой. Вещи вернут владельцам лишь после того, как они оплатят расходы на демонтаж.

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Подземный переход превратят в художественную галерею

Садовый предложил обустроить в подземном переходе на площади Мытной художественное пространство для молодых художников.

Мы вкладываем большие средства в общественное пространство рядом. Поэтому надо переговорить с авторами этого проекта – компанией "Рутения", чтобы они также дали свое мнение относительно перехода, и мы сделали там классное художественное пространство,

– отметил городской голова.

По словам Кулинич, если в подземном переходе обустроят галерею, то торговли там больше не будет. Чиновница отметила, что в первую очередь здесь необходимо все демонтировать и реконструировать. Ведь пока отремонтировали только вход со стороны площади, а вот вход со стороны улицы Винниченко находится "в ужасном состоянии".