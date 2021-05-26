Инцидент произошел на перроне вокзала на площади Дворцовой. Ртуть нашли возле свалки.

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На железнодорожном вокзале нашли ртуть

  • Чрезвычайникам 25 мая в 13:23 поступило сообщение, что на первом перроне Главного железнодорожного вокзала нашли ртуть.
  • Опасное вещество разлили возле свалки.
  • На место вызова немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГСЧС Львовщины.
  • Спасатели механическим способом собрали 610 граммов разлитой ртути.
  • Также сотрудники ГСЧС провели демеркуризационные мероприятия.
  • После они передали вещество представителю Железнодорожной райгосадминистрации для хранения и последующей утилизации.

На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото
На львовском железнодорожном вокзале нашли ртуть / Фото ГСЧС Львовщины

На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото
Опасное вещество утилизируют / Фото ГСЧС Львовщины 