Теплее всего будет 9 и 10 июня. Однако дожди не покинут Львовщину до конца недели.
К теме Прогноз погоды на 8 июня: Украина будет в плену ливней и гроз
Прогноз погоды на Львовщине на 9 – 12 июня
Синоптики прогнозируют на Львовщине 9 июня переменную облачность. Существенных осадков в течение суток не ожидают. Однако во второй половине дня будут падать кратковременные дожди, вероятно, с грозами.
Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов тепла.
Прогноз погоды на 9 июня / данные Укргидрометцентра
В области 10 июня также ожидают переменную облачность. Ночью осадков не прогнозируют. Днем будут падать кратковременные грозовые дожди.
Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью температура составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 23 – 25 градусов тепла.
Прогноз погоды на 10 июня / данные Укргидрометцентра
Актуально Мощные грозы накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение
На Львовщине 11 июня синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидают, однако днем будут падать грозовые дожди.
Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 22 до 24 градусов тепла.
Прогноз погоды на 11 июня / данные Укргидрометцентра
На Львовщине 12 июня, как и во все предыдущие дни, будет облачно. В течение суток существенных осадков не ожидают. Однако синоптики предупреждают, что все же в области будут падать кратковременные дожди.
Ветер – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 22 – 24 градуса тепла.
Прогноз погоды на 12 июня / данные Укргидрометцентра