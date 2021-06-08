Львовскую область накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 9 – 12 июня

По прогнозам синоптиков, на Львовщине 9 - 12 июня будут лить грозовые дожди. Однако в области будет достаточно тепло – температура будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла.

Теплее всего будет 9 и 10 июня. Однако дожди не покинут Львовщину до конца недели.

К теме Прогноз погоды на 8 июня: Украина будет в плену ливней и гроз

Прогноз погоды на Львовщине на 9 – 12 июня

Синоптики прогнозируют на Львовщине 9 июня переменную облачность. Существенных осадков в течение суток не ожидают. Однако во второй половине дня будут падать кратковременные дожди, вероятно, с грозами.

Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 9 июня / данные Укргидрометцентра

В области 10 июня также ожидают переменную облачность. Ночью осадков не прогнозируют. Днем будут падать кратковременные грозовые дожди.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью температура составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 23 – 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 10 июня / данные Укргидрометцентра

Актуально Мощные грозы накроют Украину: синоптики объявили штормовое предупреждение

На Львовщине 11 июня синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидают, однако днем будут падать грозовые дожди.

Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 22 до 24 градусов тепла.



Прогноз погоды на 11 июня / данные Укргидрометцентра

На Львовщине 12 июня, как и во все предыдущие дни, будет облачно. В течение суток существенных осадков не ожидают. Однако синоптики предупреждают, что все же в области будут падать кратковременные дожди.

Ветер – западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 22 – 24 градуса тепла.



Прогноз погоды на 12 июня / данные Укргидрометцентра

Спасатели предупреждают, что во время грозы нельзя использовать мобильный телефон на открытом пространстве, стоять под высокими деревьями, столбами или возле рекламных щитов. Также, если вы находитесь в лесу, не следует прятаться от грозы на возвышении.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала