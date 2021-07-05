Львовщину снова накроют грозовые дожди: в области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, 5 июля на Львовщине снова будут гроза и дождь. В области объявили штормовое предупреждение.

Погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления. В течение всех суток будет облачно с прояснениями.

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На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что на Львовщине 5 июля утром будет туман видимостью 200 – 500 метров. Днем ​​ожидают кратковременные грозовые дожди.

Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 23 до 25 градусов выше нуля.

Из-за неблагоприятных погодных условий ГСЧС объявили штормовое предупреждение. Жителей Львовщины призывают соблюдать правила безопасности.

Во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач и большими рекламными щитами. Лучше переждать непогоду в помещении или же вообще не выходить на улицу.

Львов 30 июня накрыл безумный ливень . В тот день спасатели также объявляли штормовое предупреждение. Непогода вызвала немало бед – в результате удара молнии начался пожар , штормовой ветер повалил сотни деревьев, а вода парализовала улицы



Прогноз погоды на Львовщине на 5 июля / Данные Укргидрометцентра

Заметьте Как вести себя во время грозы дома и на улице



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала