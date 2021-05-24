Чиновник "Львовтеплоэнерго" якобы избил директора фирмы-субподрядчика, который устанавливает индивидуальные тепловые пункты в львовских многоэтажках. Проект реализуют в рамках гранта от Европейского банка реконструкции и развития.

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Что рассказали во "Львовоблэнерго" о конфликте

Заместитель директора ЛГКП "Львовтеплоэнерго" по вопросам реализации проекта ЕБРР Сергей Клименко рассказал, что стоимость проекта составляет более 11 миллионов евро. Львов подписал соглашение с подрядчиком – литовской компанией Axis Industries, а заказчиком услуг выступил ЛГКП "Львовтеплоэнерго". Работы планируют завершить до начала нового отопительного сезона в 2021 году. По словам чиновника, между заказчиками и подрядчиками всегда возникают какие-то спорные рабочие вопросы.

Это нормальная практика. Почему субподрядчики Axis Industries-компании, которые литовская сторона наняла во Львове для выполнения работ, позволяют себе делать какие-то выводы относительно заказчика или как они считают, каких-то сложностей в работе, мне не понятно,

– отметил Клименко.

По его словам, субподрядчики должны обращаться с такими вопросами к подрядчику – Axis Industries, ведь это их внутренние отношения. Клименко отметил, что "Львовтеплоэнерго" не имеет замечаний к заказчику от Axis Industries.

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Во Львове установят 409 индивидуальных тепловых пунктов

Клименко рассказал, что, по проекту, во Львове установят 409 ИТП. Однако, вероятно, подрядчик может снова не успеть выполнить все работы в срок.

"С нашей стороны мы проводим подготовительные работы, готовим помещения. До конца мая – максимум 5 июня все подготовительные работы будут завершены. На сегодня уже установлено около 335 ИТП", – добавил чиновник.

Он отметил, что в конце апреля "Львовтеплоэнерго" подписало новое соглашение с Axis Industries, ведь предыдущие сроки выполнения работ уже исчерпали. По его словам, контракт должен был уже во второй раз завершиться, однако по вине подрядчика всех запланированных работ не выполнили. Клименко добавил, что прежде работы не выполнили субподрядчики.

Согласно новому соглашению, к началу отопительного сезона 2021 года все 409 ИТП должны подсоединить и запустить. Однако у "Львовтеплоэнерго" есть опасения, что подрядчик не выполнит своих обязательств. По словам Клименко, по этому поводу регулярно проводят совещания, к которым привлекают и компании субподрядчиков.

"Подобное совещание состоялось и 18 мая. Уже после нее мы действительно имели беседу с директором компании субподрядчика и говорили на повышенных тонах по поводу невыполнения работ и их попытки жалобами отсрочить выполнение заказа. Но это были исключительно рабочие моменты. Информация о том, что ему кто – то угрожал, не соответствует действительности", – подчеркнул чиновник.

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В "Львовтеплоэнерго" отвергли обвинения в избиении субподрядчика

Клименко отметил, что информация об избиении директора одной из субподрядных компаний является "полной чушью".

Если бы такой факт имел место, то его бы зафиксировали. Зато с начала мая моральное давление оказывается на меня. Субподрядчик пишет необоснованные письма с обвинениями в мой адрес. Несколько подобных писем уже поступили в адрес Львовского городского совета и "Львовтеплоэнерго",

– добавил чиновник.

Кроме того, по его словам, "Львовтеплоэнерго" нет никаких задолженностей с оплатой услуг подрядчику Axis Industries. Поэтому чиновник призвал субподрядчиков не клеветать.

"Оплата поступает в течение 2-3 дней с момента подписания актов выполнения работ. Сам проект находится на стадии завершения, и мы требуем от подрядчика уложиться в сроки, которые предусмотрены. Хотя по предварительным оценкам, сделанным в мае, они снова не успевают выполнить обещанный объем работ", – добавил Клименко.

Чиновник отметил, что история с избиением – вымысел. По его словам, это попытка каким-то образом давить, чтобы отвоевать новые сроки выполнения условий контракта.

"Но ничего из этого не будет. У меня как руководителя проекта нашего города и ЕБРР есть четкая позиция – на всех 409 объектах должны быть завершены строительные работы – установлено ИТП до начала нового отопительного сезона", – подытожил Клименко.

Обратите внимание! Представители компаний "Екопавер" и "Біопавер-инжиниринг" рассказали, что 18 мая после совещания Клименко напал на директора фирмы-субподрядчика. Он ударил мужчину ногой и угрожал ему физической расправой и уничтожением имущества. По словам очевидцев, чиновник даже схватил металлическую трубу, которой пытался ударить своего оппонента и повредить его авто.