Львову дадут грант на оптимизацию больничной сети

Во Львове планируют развивать медицинскую отрасль и объединить медучреждения города, чтобы усилить их работу. Город получит грантовую поддержку от USAID на оптимизацию госпитальной сети.

Грант будут использовать на создание и реализацию комплексной стратегии медицинских показателей и экономических моделей. USAID готов предоставить городу аналитическую и юридическую поддержку для развития медучреждений.

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Во Львове будут развивать больничную сеть

Во время Экстренного медицинского форума руководитель направления предоставления услуг в здравоохранении проекта USAID Владислав Одринский презентовал исследование по развитию больничной сети.

В частности, в этой методологии говорится о том, как формировать больничный сектор в Украине. Здесь мы использовали подход кластеризации медицинских услуг,

– отметил Одринский.

По его словам, кластер – это большая территория с населением более 150 тысяч. В стране она часто совпадает с теми районами, которые ввели административную реформу.

"Именно эти медицинские кластеры, их подходы и планирование положили в основу административно-территориальной реформы, так как были использованы европейские подходы к планированию таких территорий", – добавил руководитель направления предоставления услуг в здравоохранении проекта USAID.

Во Львовском больничном округе есть 7 кластеров

По словам Одринского, по этой методологии, Львовский больничный округ разделен на 7 кластеров. Они совпадают с укрупненными районами.

"Мы видим, что Львовский кластер – один из 7, но он обслуживает население более чем 1,15 миллиона человек. И это не те 720 тысяч, которые есть в территориальной общине города, а значительно больше", – отметил эксперт.

Он добавил, что непосредственно в самом Львовском кластере есть 23 территориальных общины, из которых 10 – городских, 4 – поселковых и 9 – сельских. Там сейчас размещены 33 медицинских учреждения, половина из которых принадлежит территориальной общине Львова.

Одринский отметил, что каждое отдельное заведение нельзя рассматривать как самостоятельную единицу, ведь в современных системах больницы являются частью комплексной сети.

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Львову дадут грант на оптимизацию больничной сети

Руководитель направления предоставления услуг в здравоохранении проекта USAID отметил, что проект USAID готов оказать поддержку Львову на оптимизацию госпитальной сети.

Я хотел бы подчеркнуть, что цель проекта – поддержать территориальную общину Львова в процессе оптимизации своей больничной сети, особенно в процессе объединения медицинских учреждений,

– заявил Одринский.

Он отметил, что для того, чтобы все прошло успешно, проект предоставит Львову аналитическую, юридическую и грантовую помощь на реализацию стратегий развития медицинских учреждений.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко подытожил, что город получит грант от USAID на разработку комплексной стратегии медицинских показателей и экономических моделей.

"Мы за это очень благодарны коллегам из USAID. Действительно, сегодня такая возможность привлечения профессиональных специалистов очень важна", – добавил Москаленко.