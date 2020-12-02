В течение 2 лет Львовский областной совет перерегистрировал 4 медучреждения и Львовский исторический музей, который расположен во Львове, за пределами города. Однако Верховная Рада 2 декабря проголосовала за законопроект, которым вернула городу утраченные учреждения.

Музей и медучреждения физически работали во Львове. Однако налоги они платили в областной бюджет. Об этом на своей фейсбук-странице рассказал мэр города Андрей Садовый.

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Какой законопроект приняла Верховная Рада

Верховная Рада проголосовала за законопроект №3118. Он останавливает безосновательные перерегистрации коммунальных учреждений, а потерянные от этого возвращает налоги в бюджеты общин, которым они принадлежат.

Для Львова этот законопроект – это особая победа. Ведь в течение последних 2 лет Львовский облсовет перерегистрировал за пределы города Львовский исторический музей и 4 медучреждения.

То есть Львовский исторический музей перенесли в Червоноград. Невероятно, правда? Получилось так, что физически расположены и работают во Львове, большинство работников тоже львовяне. А вот налоги платят в областной бюджет,

– рассказал Садовый.

Вследствие таких решений ЛОС Львов потерял несколько десятков миллионов гривен. По словам мэра, эти деньги могли бы пойти на обустройство инфраструктуры для медучреждений и музея.