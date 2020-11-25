Дрогобычский горрайонный суд вынес приговор участнице УИК за махинации на местных выборах. Женщина дала своей односельчанке бюллетень ее мужа, чтобы та проголосовала вместо него.

Суд признал 31-летнего члена УИК виновной в неправомерной выдаче избирательного бюллетеня. Ей назначили 5 лет в тюрьме с годовым испытательным сроком. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Что сделала член УИК

Во время проведения местных выборов, 25 октября, в селе Летня Дрогобычского района 31-летний член участковой избирательной комиссии дала своей 44-летней односельчанке 2 избирательных бюллетеня.

Так, женщина смогла проголосовать и за себя, и за своего мужа, который в то время находился у себя дома.

Прокуроры 13 ноября подали в суд дело о неправомерной выдаче избирательного бюллетеня человеку, который не имел права его получать

Какой приговор вынес суд

Суд поддержал позицию прокуроров и признал члена УИК виновной в преступлении. Судья назначил ей наказание – 5 лет в тюрьме с испытательным сроком 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе избирательной комиссии, на 5 лет.

Обвинительный акт в отношении другой участницы преступления – женщины, получившей бюллетени – также уже направили в суд. Ей грозит уголовная ответственность.