Махинации на местных выборах: суд вынес приговор члену УИК
Дрогобычский горрайонный суд вынес приговор участнице УИК за махинации на местных выборах. Женщина дала своей односельчанке бюллетень ее мужа, чтобы та проголосовала вместо него.
Суд признал 31-летнего члена УИК виновной в неправомерной выдаче избирательного бюллетеня. Ей назначили 5 лет в тюрьме с годовым испытательным сроком. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Что сделала член УИК
- Во время проведения местных выборов, 25 октября, в селе Летня Дрогобычского района 31-летний член участковой избирательной комиссии дала своей 44-летней односельчанке 2 избирательных бюллетеня.
- Так, женщина смогла проголосовать и за себя, и за своего мужа, который в то время находился у себя дома.
- Прокуроры 13 ноября подали в суд дело о неправомерной выдаче избирательного бюллетеня человеку, который не имел права его получать
Какой приговор вынес суд
Суд поддержал позицию прокуроров и признал члена УИК виновной в преступлении. Судья назначил ей наказание – 5 лет в тюрьме с испытательным сроком 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе избирательной комиссии, на 5 лет.
Обвинительный акт в отношении другой участницы преступления – женщины, получившей бюллетени – также уже направили в суд. Ей грозит уголовная ответственность.
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