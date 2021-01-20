Тернопольской апелляционный суд освободил бывшего заместителя директора ВСП "Львовская дистанция защитных лесонасаждений" от года заключения за майнинг криптовалюты в одном из служебных помещений. Чиновник должен возместить "Укрзализныци" 412 тысяч гривен.

Бывшего заместителя директора ВСП "Львовская дистанция защитных лесонасаждений" Регионального филиала "Львовская железная дорога" Владимира Гавронского 9 октября осудили за "хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования". Мужчине грозило до 3 лет за решеткой. Об этом сообщило издание "Наши деньги".

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Как чиновник майнил биткойны в служебном помещении

Гавронский работал заместителем директора ВСП "Львовская дистанция защитных лесонасаждений" с 2012 года. В его должностные обязанности входили работы по вырубке леса возле железной дороги. В распоряжении должностного лица находились гаражи и автобаза регионального филиала.

В одном из служебных помещений 14 ноября 2019 года сотрудники внутренней безопасности "Укрзализныци" нашли устройства для принудительной остановки электросчетчиков. На следующий день тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей фейсбук-странице рассказал о майнинговой ферме криптовалют, которую "сообразительные ребята" создали в одном из служебных помещений.

Свою современную технику подключили, конечно, к электросети УЗ. Сэкономили себе более 1 миллиона гривен. Посмотрел: ориентировочная стоимость 1 биткоина – более 208 тысяч гривен. А генерировали их более 100 единиц оборудования. Не учли одного – Закон Украины запрещает оборот и выпуск криптовалюты на территории страны, а еще Закон запрещает воровать. Уголовное производство открыто,

– написал Кравцов.

Правоохранители выяснили, что Гавронский ставил магниты, чтобы электросчетчики указывали меньшее потребление электроэнергии. Также чиновник подключал металлические конструкции, "состоящие из материнских плат, блоков питания, твердотельного накопителя и видеокарт".

С 5 июня 2019 года по 14 ноября 2019 года Гавронский незаконно использовал из электросетей "Укрзализныци" 197 438 кВт/ч электроэнергии, что стоит около 393 тысяч гривен.

Чиновник должен возместить "Укрзализныци" 412 тысяч гривен / Фото с фейсбук-страницы Евгения Кравцова

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Какой приговор вынес суд

Тернопольский горрайонный 9 октября признал Гавронского виновным в краже электричества железной дороги и назначил год тюрьмы. Также Гавронский должен был возместить 333 тысяч гривен убытков "Укрзализныци".

Однако в конце декабря 2020 года Тернопольский апелляционный суд освободил чиновника от тюремного заключения. В то же время ему назначили наказание в виде года испытательного срока. Апелляционный суд также полностью удовлетворил жалобу "Укрзализныци", увеличив сумму возмещения до 412 тысяч гривен.