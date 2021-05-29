Маркив поднял флаг Украины на Мемориале Небесной Сотни во Львове: фото, видео

Во Львове почтили память Героев Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко. В мероприятиях принял участие, в частности, нацгвардеец Виталий Маркив.

Он торжественно поднял национальный флаг над Мемориалом памяти Героев Небесной Сотни. К этому церемониалу присоединились и духовой оркестр и знаменосная группа военной части №3002.

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После этого во Львовском дворце искусств состоялся показ документального фильма "Позывной "Итальянец". Он рассказывает историю Маркива, которого незаконно судили в Италии.

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В ноябре 2020 года нацгвардеец вернулся в Украину после того, как более 3 лет пробыл в незаконном заключении в Италии.

Там его приговорили к 24 годам за решеткой за якобы убийство в 2014 году на Донбассе фотокорреспондента Андреа Роккелли.

При этом, никаких прямых доказательств причастности украинца обвинение не предоставило. При рассмотрении апелляции Маркива оправдали.

Виталий Маркив поднял флаг Украины во Львове / Фото ЛГС

Мероприятия к годовщине гибели Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого состоялись 29 мая и на Лычаковское кладбище.

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