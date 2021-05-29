Маркив поднял флаг Украины на Мемориале Небесной Сотни во Львове: фото, видео

Во Львове почтили память Героев Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого и полковника Андрея Соколенко. В мероприятиях принял участие, в частности, нацгвардеец Виталий Маркив.
Он торжественно поднял национальный флаг над Мемориалом памяти Героев Небесной Сотни. К этому церемониалу присоединились и духовой оркестр и знаменосная группа военной части №3002.
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После этого во Львовском дворце искусств состоялся показ документального фильма "Позывной "Итальянец". Он рассказывает историю Маркива, которого незаконно судили в Италии.
Дело против Маркива: что известно
В ноябре 2020 года нацгвардеец вернулся в Украину после того, как более 3 лет пробыл в незаконном заключении в Италии.
Там его приговорили к 24 годам за решеткой за якобы убийство в 2014 году на Донбассе фотокорреспондента Андреа Роккелли.
При этом, никаких прямых доказательств причастности украинца обвинение не предоставило. При рассмотрении апелляции Маркива оправдали.
Виталий Маркив поднял флаг Украины во Львове / Фото ЛГС
Мероприятия к годовщине гибели Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого состоялись 29 мая и на Лычаковское кладбище.
Гибель Кульчицкого и Соколенко: что известно
- Генерал-майор Сергей Кульчицкий погиб в 2014 году, когда оккупанты сбили вертолет Ми-8 близ Славянска. Он стал первым украинским генералом, убитым во время войны на Донбассе.
- Полковник МВД Андрей Соколенко погиб в 2015 году в результате подрыва на фугасе автомобиля УАЗ, который двигался по грунтовой дороге в село Троицкое Попаснянского района.