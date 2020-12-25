Во Львове правоохранители 24 декабря сообщили о подозрении в сводничестве 27-летней львовянке. Женщина удерживала бордель под видом массажного салона.

В массажном салоне мужчинам предоставляли сексуальные услуги за деньги. Администратору салона за сводничество грозит до 5 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как львовянка удерживала бордель

Львовские правоохранители установили, что 27-летняя львовянка удерживала бордель, который замаскировали под массажный салон. Там девушки предоставляли мужчинам сексуальные услуги за деньги.

Бордель работал в одном из помещений на улице Балабана во Львове.

Администратор подыскивала клиентов, оказывала им информацию о стоимости сексуальных услуг и согласовывала время.

Также женщина занималась распределением денег, треть из которых отдавала девушкам.

Кроме того, львовянка обеспечивала распространение листовок с рекламным объявлением о деятельности "массажного салона".

В среднем час эротического массажа стоил около 1,5 тысячи гривен.

Что грозит злоумышленнице

Правоохранители 24 декабря сообщили злоумышленнице о подозрении в создании или содержании притонов и сводничестве с целью наживы. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до 5 лет или до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.