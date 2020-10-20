На Львовщине вблизи села Гаи 19 октября столкнулись 4 автомобиля – Mercedes Sprinter, Kia и автобусы "Эталон" и "ТАТА". В результате аварии 10 пассажиров общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла около 7 часов утра на автодороге Львов – Тернополь. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Читайте также Авто вылетело в кювет: на Львовщине произошла ужасная авария с 3 погибшими – фото

Как произошло ДТП

Недалеко от села Гаи Пустомытовского района Львовщины не смогли разминуться 4 автомобиля:

Mercedes Sprinter, которым управлял 62-летний тернополянин;

Kia, за рулем которой был 49-летний житель Золочевского района;

автобус "Эталон" сообщением Львов – Перемышляны, которым управлял 50-летний житель Перемышлянского района;

и автобус "ТАТА" сообщением Львов – Глиняны, за рулем которого находился 58-летний житель Золочевского района.



Возле села Гаи столкнулись 4 автомобиля / Фото полиции Львовщины

Кто пострадал в аварии

В результате ДТП больше всего травмировались люди, которые ехали в автобусе "ТАТА". Всего пострадали 10 пассажиров, 4 из которых отвезли в больницу. Все они получили травмы различной степени тяжести. Сейчас медики устанавливают точные диагнозы пострадавшим.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и уточняют личные данные участников ДТП. Также полицейские решают вопросы правовой квалификации происшествия.

К теме Погибли 2 человека: бывший заместитель военного прокурора Львовщины попал в ДТП – фото

Больше всего пострадали пассажиры автобуса "ТАТА" / Фото полиции Львовщины



Автобус "ТАТА" разбило вдребезги / Фото полиции Львовщины



Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины