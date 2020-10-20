Масштабное ДТП на Львовщине с участием 2 автобусов: пострадали 10 пассажиров – фото
На Львовщине вблизи села Гаи 19 октября столкнулись 4 автомобиля – Mercedes Sprinter, Kia и автобусы "Эталон" и "ТАТА". В результате аварии 10 пассажиров общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла около 7 часов утра на автодороге Львов – Тернополь. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
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Как произошло ДТП
Недалеко от села Гаи Пустомытовского района Львовщины не смогли разминуться 4 автомобиля:
- Mercedes Sprinter, которым управлял 62-летний тернополянин;
- Kia, за рулем которой был 49-летний житель Золочевского района;
- автобус "Эталон" сообщением Львов – Перемышляны, которым управлял 50-летний житель Перемышлянского района;
- и автобус "ТАТА" сообщением Львов – Глиняны, за рулем которого находился 58-летний житель Золочевского района.
Возле села Гаи столкнулись 4 автомобиля / Фото полиции Львовщины
Кто пострадал в аварии
В результате ДТП больше всего травмировались люди, которые ехали в автобусе "ТАТА". Всего пострадали 10 пассажиров, 4 из которых отвезли в больницу. Все они получили травмы различной степени тяжести. Сейчас медики устанавливают точные диагнозы пострадавшим.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и уточняют личные данные участников ДТП. Также полицейские решают вопросы правовой квалификации происшествия.
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Больше всего пострадали пассажиры автобуса "ТАТА" / Фото полиции Львовщины
Автобус "ТАТА" разбило вдребезги / Фото полиции Львовщины
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины