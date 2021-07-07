Массовое отравление в ресторане на Львовщине: среди пострадавших – 6 детей

Во Львовскую областную инфекционную больницу 6 июля попали посетители ресторана "Панский Кныш". Всего с острой кишечной инфекцией госпитализировали 17 человек, среди которых были и дети.

Ресторан расположен примерно в 19 километрах от Львова в Куликове. Пострадавшие находятся в тяжелом и состоянии средней тяжести.

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Гости ресторана попали в больницу с отравлением

По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, медики госпитализировали 7 человек, которые 4 июля питались в ресторане "Панский Кныш".

Среди пострадавших 2 детей.

Всего в тот день ресторан посетили 28 человек.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Они жаловались на повышение температуры, рвоту, боль в животе и понос.

Пострадавшие продолжают обращаться в больницу

По информации ZAXID.NET, медики госпитализировали еще нескольких посетителей ресторана с отравлением. Заведующий отделением №7 Львовской инфекционной больницы Владимир Кальчук рассказал, что первые 2 пациента попали в больницу 5 июля. По состоянию на 7 июля в этом отделении находятся 7 взрослых в возрасте от 20 до 43 лет – 3 мужчин и 4 женщин. Врач отметил, что все они праздновали в ресторане несколько отдельных событий.

Пациенты поступали в состоянии средней тяжести, некоторые в состоянии приближенном к тяжелому. Сейчас состояние пациентов средней тяжести с положительной динамикой на фоне проведенного лечения,

– добавил Кальчук.

По его словам, через 2 – 3 дня врачи получат результаты бактериологического исследования. Если хотя бы у 2 – 3 пациентов определят общий патогенный возбудитель, медики установят причину отравления.

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В другом отделении находятся еще 10 пострадавших

Врач-инфекционист отделения №3 инфекционной больницы Лилия Горбей рассказала, что к медикам за помощью обратились еще 10 человек, которые праздновали первое причастие в ресторане "Панский Кныш". Все они – члены 3 семей. Среди пострадавших были 3 женщины, мужчина и 6 детей: двое – 8-летние, а остальные – в возрасте 3, 4, 6 и 7 лет. Они попали в больницу в состоянии средней степени тяжести 6 июля, в промежутке с 20:00 до 23:00.

Заместитель начальника управления Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Елена Улашина отметила, что вечером 6 июля в ресторан для проверки и установления причины отравления выехала группа специалистов управления ГУ Госпотребслужбы области и районного отделения Львовского областного лабораторного центра контроля и профилактики болезней.

"Вчера ресторан не работал, готовых блюд не было, поэтому работники отобрали для проверки смывы. Воду и сырье (мясо, рыбу и овощи). Всего взято 7 проб. Будет проведена проверка персонала. Сейчас готовится предписание на закрытие ресторана", – добавила Улашина.

Она отметила, что в таких случаях ресторан закрывают минимум на 10 дней.

В ресторане "Панский Кныш" отказались комментировать этот досадный инцидент. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

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