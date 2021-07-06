Исследователи обнародовали список имен и фамилий работников львовских тюрем "Замарстиновской", "На Лонцкого", "Бригидок" и тюрьмы в Золочеве. Неизвестно, все ли эти люди действительно были причастны к массовым расстрелам, ведь личный состав мог несколько измениться.

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Нашли списки причастных к расстрелам в западноукраинских тюрьмах

Команда исследователей издания "Локальная история" опубликовала списки личного состава тюремного отделения НКВД по состоянию на март 1941 года. До массовых расстрелов оставалось 2 месяца, поэтому не все работники могли быть к ним причастными. Всего обнародовали более 400 имен людей, которые работали в тюрьмах, где заключали репрессированных национально сознательных граждан Галичины.

Наши коллеги долгое время работали с архивами советских спецслужб и одним из результатов поисков стал "Список дел тюремного отделения УНКВД Львовской области, найденный в львовском филиале Архива МВД",

– рассказал главный редактор издания Виталий Ляска.

Он отметил, что за 2 месяца штат тюрем мог несколько измениться. Однако тогдашний начальник тюремного отделения УНКВД Львовской области Марк Лерман 24 июня 1941 года информировал свое руководство про выполненный план – 1808 расстрелянных узников. Поэтому работники тюрем действительно были причастны к репрессиям националистов. Но были ли они исполнителями, или просто молчаливыми свидетелями массовых расстрелов установят следующие исследования.

Коротко о массовых расстрелах в западноукраинских тюрьмах

В 2021 году проходит 80 годовщина Западноукраинской трагедии.

В 1941 году советская власть, отступая из городов Галичины, без суда и следствия уничтожала заключенных.

В результате массовых расстрелов погибли более 20 тысяч человек.

Казнили тех, кого клеймили как самых опасных преступников, политических активистов, "контрреволюционеров" и националистов.

Когда советские войска покинули западноукраинские города, на тюремных дворах нашли множество погибших.

Заметьте! Полный список причастных к репрессиям и расстрелам национально сознательных граждан Галичины можно посмотреть по ссылке.