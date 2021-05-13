Именно из-за этого семью не взяли на учет как неблагополучную. Об этом изданию сообщили анонимные источники в полиции.
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Новые детали о семье, в которой произошла трагедия
Полиция якобы приходила к семье Оксаны Сафроненко 24 февраля. Причина – 2-летняя Виктория, дочь Оксаны, выбежала сама раздетая на улицу. В это время ее мама выпивала дома. Люди вызвали полицию.
Инспектор по ювенальной превенции Тарас Ливиновский составил на мать протокол за неисполнение родительских обязанностей и дело передали в суд.
В конце апреля дело рассматривали в суде. Согласно постановлению суда, младший сын Оксаны Сафроненко также был пьян, когда к семье пришли полицейские. Во время заседания суда женщина каялась и просила не наказывать строго. Поэтому судья сделала устное предупреждение.
"Работники ювенальной превенции действительно составляли протокол на эту женщину, но сведения в соцслужбы тогда они не направили, потому что нарушение происходило не систематически. Кроме того семья сообщила, что переезжает в другой район", – анонимно рассказал сотрудник полиции.
В марте семья переехала из Зализнычного района в Рясное. Именно там погибла девочка.
Что этому предшествовало
- 10 мая из окна 8 этажа выпал ребенок. От травм он погиб на месте. Полицейские приехали на вызов и нашли тело 2-летней девочки.
- Во время досудебного расследования полицейские установили, что ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, ведь его мать спала пьяной.
- 11 мая правоохранители задержали мать ребенка, которая не углядела за дочерью.
- Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить наказание – от 2 до 5 лет ограничения или лишения свободы.