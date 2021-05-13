Именно из-за этого семью не взяли на учет как неблагополучную. Об этом изданию сообщили анонимные источники в полиции.

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Новые детали о семье, в которой произошла трагедия

Полиция якобы приходила к семье Оксаны Сафроненко 24 февраля. Причина – 2-летняя Виктория, дочь Оксаны, выбежала сама раздетая на улицу. В это время ее мама выпивала дома. Люди вызвали полицию.

Инспектор по ювенальной превенции Тарас Ливиновский составил на мать протокол за неисполнение родительских обязанностей и дело передали в суд.

В конце апреля дело рассматривали в суде. Согласно постановлению суда, младший сын Оксаны Сафроненко также был пьян, когда к семье пришли полицейские. Во время заседания суда женщина каялась и просила не наказывать строго. Поэтому судья сделала устное предупреждение.

"Работники ювенальной превенции действительно составляли протокол на эту женщину, но сведения в соцслужбы тогда они не направили, потому что нарушение происходило не систематически. Кроме того семья сообщила, что переезжает в другой район", – анонимно рассказал сотрудник полиции.

В марте семья переехала из Зализнычного района в Рясное. Именно там погибла девочка.

Что этому предшествовало