Кроме трех больших фан-зон, футбол во Львове транслируют почти в каждом пабе. В частности, матч Украина – Швеция можно будет посмотреть в Cantona Pub, "Корзо", нескольких пабах "Правда" и ряде других заведений. Однако заметьте, что столики следует бронировать заранее.
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Фан-зона Lviv Fan Festival
Фан-зона Lviv Fan Festival расположена на концертной площадке ENNIO Event Square. Для комфортного просмотра матчей здесь установили 3 больших экрана.
Также на Lviv Fan Festival фанаты футбола могут купить еду или напитки. Для маленьких посетителей предусмотрены игровые зоны. Кроме этого, здесь работает лобби зона и VIP-бар.
Где найти: улица Джерельна, 22.
Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-зону – 200 гривен.
Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"
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Фан-зона возле университета Франко
Главная львовская фан-зона расположена в центре города возле университета имени Ивана Франко. Для просмотра матчей здесь установили удобную уличную мебель и большой экран.
Кроме этого, болельщики в перерыве между таймами смогут приобрести что-то поесть на нескольких фудкортах. Для футбольных фанатов, которые придут сюда с детьми, установили фотозону. Там можно поиграть в настольный футбол и воспользоваться услугами аквагрима.
Где найти: улица Университетская, 1.
Стоимость билета: бесплатно.
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Фан-зона на стадионе "Украина"
На стадионе "Украина" также обустроили большую фан-зону. По словам организаторов, футбольная атмосфера стадиона как нельзя лучше поможет погрузиться в игру украинской сборной.
Для просмотра матчей Евро-2020 на стадионе установили самый большой LED-экран на Западе Украины. Также болельщики смогут принять участие в конкурсах и насладиться холодными напитками и вкусными закусками. Кроме этого, посетители дополнительно получат на выбор 0,5 литра пива, кваса или воды.
Где найти: улица Липовая Аллея, 5.
Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-ложу – 100 гривен.
Смотрите видео фан-зоны на стадионе "Украина":
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Во Львове продлили время работы трамваев и запустили шатлбас
По информации Львовского горсовета, в связи с проведением матча Украина – Швеция, в городе 29 июня продлят время работы трамваев №3, 8 и 9 до 1:00. На каждом маршруте будут работать 4 трамвая.
Также во Львове организуют работу шатлбас из фан-зоны на стадионе "Украина". Они будут курсировать по трем направлениям:
- проспект Красной Калины – улица Наукова – рынок "Южный";
- улица Стуса – улица Витовского – улица Горбачевского – Привокзальный рынок;
- улица Зеленая – улица Лычаковская – проспект Свободы – проспект Черновола – ТРЦ "Спартак".
Шатлбас будет отправляться со стадиона "Украина" ровно в полночь.