Кроме трех больших фан-зон, футбол во Львове транслируют почти в каждом пабе. В частности, матч Украина – Швеция можно будет посмотреть в Cantona Pub, "Корзо", нескольких пабах "Правда" и ряде других заведений. Однако заметьте, что столики следует бронировать заранее.

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Фан-зона Lviv Fan Festival

Фан-зона Lviv Fan Festival расположена на концертной площадке ENNIO Event Square. Для комфортного просмотра матчей здесь установили 3 больших экрана.

Также на Lviv Fan Festival фанаты футбола могут купить еду или напитки. Для маленьких посетителей предусмотрены игровые зоны. Кроме этого, здесь работает лобби зона и VIP-бар.

Где найти: улица Джерельна, 22.

Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-зону – 200 гривен.



Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"

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Фан-зона возле университета Франко

Главная львовская фан-зона расположена в центре города возле университета имени Ивана Франко. Для просмотра матчей здесь установили удобную уличную мебель и большой экран.

Кроме этого, болельщики в перерыве между таймами смогут приобрести что-то поесть на нескольких фудкортах. Для футбольных фанатов, которые придут сюда с детьми, установили фотозону. Там можно поиграть в настольный футбол и воспользоваться услугами аквагрима.

Где найти: улица Университетская, 1.

Стоимость билета: бесплатно.



Мэр Львова болеет за Украину возле университета Франко / Фото Андрея Садового

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Фан-зона на стадионе "Украина"

На стадионе "Украина" также обустроили большую фан-зону. По словам организаторов, футбольная атмосфера стадиона как нельзя лучше поможет погрузиться в игру украинской сборной.

Для просмотра матчей Евро-2020 на стадионе установили самый большой LED-экран на Западе Украины. Также болельщики смогут принять участие в конкурсах и насладиться холодными напитками и вкусными закусками. Кроме этого, посетители дополнительно получат на выбор 0,5 литра пива, кваса или воды.

Где найти: улица Липовая Аллея, 5.

Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-ложу – 100 гривен.

Смотрите видео фан-зоны на стадионе "Украина":

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Во Львове продлили время работы трамваев и запустили шатлбас

По информации Львовского горсовета, в связи с проведением матча Украина – Швеция, в городе 29 июня продлят время работы трамваев №3, 8 и 9 до 1:00. На каждом маршруте будут работать 4 трамвая.

Также во Львове организуют работу шатлбас из фан-зоны на стадионе "Украина". Они будут курсировать по трем направлениям:

проспект Красной Калины – улица Наукова – рынок "Южный";

улица Стуса – улица Витовского – улица Горбачевского – Привокзальный рынок;

улица Зеленая – улица Лычаковская – проспект Свободы – проспект Черновола – ТРЦ "Спартак".

Шатлбас будет отправляться со стадиона "Украина" ровно в полночь.