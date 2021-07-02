Наша сборная имеет шанс впервые в истории пробиться в полуфинал крупного турнира. Украинцы горячо болеют за команду Шевченко и искренне надеются, что им все удастся.
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Где во Львове посмотреть футбол
Во Львове матчи Евро-2020 транслируют почти в каждом пабе. В частности, футбол можно будет посмотреть в Cantona Pub, "Корзо", микропабах Правда" и ряде других учреждений. Однако заметьте, что столики следует бронировать заблаговременно, ведь болельщиков в городе много.
Фан-зона возле университета Франко
Главная львовская фан-зона расположена в центре города напротив университета имени Ивана Франко. Для удобного просмотра матчей здесь установили уличную мебель и большой экран.
В перерыве между таймами или даже во время матча болельщики смогут приобрести еду или напитки на нескольких фудкортах. Для фанатов футбола, которые придут сюда с детьми, установили фотозоны. Там можно поиграть в настольный футбол или воспользоваться услугами аквагрима.
Где найти: улица Университетская, 1.
Стоимость билета: бесплатно.
Мэр Львова болеет за Украину возле университета Франко / Фото Андрея Садового
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Фан-зона Lviv Fan Festival
Во Львове до окончания Евро-2020 продлится Lviv Fan Festival. Фан-зону для болельщиков обустроили на концертной площадке ENNIO Event Square. Для комфортного просмотра матчей здесь установили 3 больших экрана.
На Lviv Fan Festival фанаты футбола могут купить еду или напитки. Для детей здесь предусмотрели игровые зоны. Кроме этого, в фан-зоне работает лаундж зона и VIP-бар.
Где найти: улица Джерельна, 22.
Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-зону – 200 гривен.
Фан-зона Lviv Fan Festival / Фото ФК "Рух"
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Фан-зона на стадионе "Украина"
На стадионе "Украина" по случаю Евро-2020 также обустроили большую фан-зону. Футбольная атмосфера стадиона едва ли не лучше всего поможет окунуться в игру украинской сборной. Бесспорно, болельщиков очень порадует LED-экран, который здесь установили, ведь он является самым большим на западе Украины.
Кроме этого, футбольные фанаты смогут принять участие в конкурсах и насладиться холодными напитками и вкусными закусками. В то же время посетители дополнительно получат пол-литра пива, кваса или воды на выбор
Где найти: улица Липовая аллея, 5.
Стоимость билета: обычный билет – 50 гривен, билет в VIP-ложу – 100 гривен.
Смотрите видео из фан-зоны на стадионе "Украина":
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Во Львове продлили время работы трамваев и запустили шаттл-бас
По информации Львовского горсовета, в связи с проведением матча Украина – Англия, 3 июля продлят время работы трамваев № 3, 8, 9. Они будут курсировать до 1:00. На каждом маршруте будут работать 4 трамвая.
Кроме этого, из фан-зоны на стадионе "Украина" будут курсировать шаттл-басы. Автобусы будут ездить по маршрутам:
- стадион "Украина" – улица Зеленая – улица Сыховская – проспект Червоной Калины – улица Научная – рынок Южный – улица Патона;
- стадион "Украина" – улица Зеленая – улица Франко – улица Витовского – улица Сахарова – улица Горбачевского – Привокзальный рынок;
- стадион "Украина" – улица Зеленая – улица Лычаковская – проспект Свободы – проспект Чорновола – ТРЦ "Спартак".
Отправка шаттл-басов состоится в 00:30 или чуть позже, в зависимости от продолжительности матча.