Об этом случае на Горячую линию города Львова сообщил местный житель Алексей Вальков. В АТП №1, который обслуживает автобусный маршрут №10, уже отреагировали на инцидент.

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Водители автобусов устроили гонки

Львовянин рассказал, что 13 мая в 7:55 на пересечении улиц Стрыйской и Микльоша два городских автобуса устроили гонки по обочине.

Два автобуса общественного транспорта устроили гонки по обочине и тротуару. После чего успешно повернули к автовокзалу. Пробки не было, поэтому о графике и GPS можете не рассказывать. Видимо, долго пили кофе на конечной остановке,

– отметил Алексей Вальков.

На видео, которое обнародовал мужчина, видно, что пробки действительно не было. Однако ряд автомобилей стоял перед светофором. Вероятно, водители автобусов не хотели ждать зеленого света и решили схитрить, объехав автомобильную очередь по обочине.

Смотрите видео, как водители автобусов устроили гонки:

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Как отреагировал перевозчик

Вальков обратился к АТП №1 с вопросом, является ли для предприятия нормой такое поведение водителей. На Горячей линии Львова рассказали, что обращение мужчины направили Управлению транспорта и связи и перевозчику.

"Как сообщили во Львовском коммунальном АТП №1, с водителем автобуса ВС 2489 ЕТ, который курсирует по маршруту №10, проведено воспитательную беседу", – отметили на Горячей линии города Львова.

Обратили внимание водителя на обязательное соблюдение правил дорожного движения. Как рассказали в АТП №1, водитель полностью согласился с замечанием.



Водители ехали по обочине и тротуару / Фото Алексея Валькова



Пробки на дороге не было / Фото Алексея Валькова



С водителем автобуса №10 провели воспитательную беседу / Фото Алексея Валькова