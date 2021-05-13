Об этом случае на Горячую линию города Львова сообщил местный житель Алексей Вальков. В АТП №1, который обслуживает автобусный маршрут №10, уже отреагировали на инцидент.
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Водители автобусов устроили гонки
Львовянин рассказал, что 13 мая в 7:55 на пересечении улиц Стрыйской и Микльоша два городских автобуса устроили гонки по обочине.
Два автобуса общественного транспорта устроили гонки по обочине и тротуару. После чего успешно повернули к автовокзалу. Пробки не было, поэтому о графике и GPS можете не рассказывать. Видимо, долго пили кофе на конечной остановке,
– отметил Алексей Вальков.
На видео, которое обнародовал мужчина, видно, что пробки действительно не было. Однако ряд автомобилей стоял перед светофором. Вероятно, водители автобусов не хотели ждать зеленого света и решили схитрить, объехав автомобильную очередь по обочине.
Смотрите видео, как водители автобусов устроили гонки:
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Как отреагировал перевозчик
Вальков обратился к АТП №1 с вопросом, является ли для предприятия нормой такое поведение водителей. На Горячей линии Львова рассказали, что обращение мужчины направили Управлению транспорта и связи и перевозчику.
"Как сообщили во Львовском коммунальном АТП №1, с водителем автобуса ВС 2489 ЕТ, который курсирует по маршруту №10, проведено воспитательную беседу", – отметили на Горячей линии города Львова.
Обратили внимание водителя на обязательное соблюдение правил дорожного движения. Как рассказали в АТП №1, водитель полностью согласился с замечанием.
Водители ехали по обочине и тротуару / Фото Алексея Валькова
Пробки на дороге не было / Фото Алексея Валькова
С водителем автобуса №10 провели воспитательную беседу / Фото Алексея Валькова