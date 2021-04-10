Во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи 10 апреля вертолетом доставили тяжелого мужчину с Бродовщины. Это уже второй пациент за 2 дня, которого транспортировали с помощью медицинской авиации.

Мэр Львова отметил, что пострадавший получил тяжелую политравму. После того, как вертолет совершил посадку на взлетной площадке медучреждения, его передали врачам для оказания квалифицированной помощи.

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Во Львов вертолетом привезли второго пациента / Фото МВД Украины

Андрей Садовый пояснил, что медицинский вертолет базируется вблизи Городка, а полностью обслуживает его МВД.

Так, Центр экстренной медицины катастроф на месте принимает решение о необходимости транспортировки пациента. А львовская больница встречает и оказывает всю необходимую помощь.

Все это происходит в кратчайшее время. Люди получают реальный шанс на жизнь,

– подчеркнул городской голова.

Обратите внимание! На Львовщине на постоянном дежурстве находится санитарная бригада авиационной системы МВД на вертолете ЕС-145 с медицинским модулем, которая обеспечивает экстренную помощь населению 6 западных областей.

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