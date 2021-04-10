Медицинская авиация становится нормой: во Львов вертолетом привезли уже второго пациента
Во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи 10 апреля вертолетом доставили тяжелого мужчину с Бродовщины. Это уже второй пациент за 2 дня, которого транспортировали с помощью медицинской авиации.
Источник:Андрей Садовый в Фейсбуке
Мэр Львова отметил, что пострадавший получил тяжелую политравму. После того, как вертолет совершил посадку на взлетной площадке медучреждения, его передали врачам для оказания квалифицированной помощи.
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Во Львов вертолетом привезли второго пациента / Фото МВД Украины
Андрей Садовый пояснил, что медицинский вертолет базируется вблизи Городка, а полностью обслуживает его МВД.
Так, Центр экстренной медицины катастроф на месте принимает решение о необходимости транспортировки пациента. А львовская больница встречает и оказывает всю необходимую помощь.
Все это происходит в кратчайшее время. Люди получают реальный шанс на жизнь,
– подчеркнул городской голова.
Что известно об аэромедицинской эвакуации в Украине
- Кабмин 19 марта принял закон "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинского пространства в Украине".
- Он предусматривает введение аэромедицинской эвакуации с двумя вертолетными базами – во Львове и Киеве.
- На Львовщине работу начали с 1 апреля. В столице начнут с 1 мая.
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