И как теперь Медведчук будет летать в Кремль, – Садовый о закрытии авиасообщения с Беларусью

На внеочередном заседании Кабмина 25 мая приняли решение, согласно которому Украина прекращает прямое авиасообщение с Беларусью. Садовый рассказал, что во львовском аэропорту приземлился последний рейсовый самолет соседней страны.
С 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве Беларуси. По словам мэра Львова Андрея Садового, на этом не нужно останавливаться.
К теме Украина закрыла авиасообщение с Беларусью
В аэропорту "Львов" приземлился последний белорусский самолет
Садовый рассказал, что 25 мая в международном аэропорту "Львов" приземлился последний рейсовый самолет из Беларуси.
Наше небо закрыто для диктаторских режимов, но на этом не надо останавливаться. Не представляю, как теперь Медведчук будет летать в Кремль. Домашний арест и закрытое небо этому точно не способствуют,
– добавил городской глава.
Мэр Львова отметил, что нынешний май был достаточно сложным для "путинских коллаборационистов".
Интересно Лукашенко подписал себе приговор, – Садовый о задержании Протасевича в Беларуси
Что предшествовало закрытию прямого авиасообщения с Беларусью
- 23 мая самолету авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, пришлось совершить экстренную посадку в Минске.
- Экипаж воздушного судна сообщили о минировании. Однако взрывчатку в самолете так и не нашли.
- После приземления в Беларуси задержали активиста, основателя оппозиционных телеграм-каналов NEXTA Романа Протасевича и его девушку-россиянку, которые были пассажирами этого самолета.
- После этого Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.
- Кроме того, авиасообщение с Беларусью приостановили Великобритания и Литва.
- Самолеты различных авиакомпаний 24 мая начали обходить территорию Беларуси. Austrian Airlines изменила маршрут рейса Вена – Москва, а AirBaltic – рейса из Риги в Одессу.