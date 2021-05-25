И как теперь Медведчук будет летать в Кремль, – Садовый о закрытии авиасообщения с Беларусью

На внеочередном заседании Кабмина 25 мая приняли решение, согласно которому Украина прекращает прямое авиасообщение с Беларусью. Садовый рассказал, что во львовском аэропорту приземлился последний рейсовый самолет соседней страны.

С 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам запретят полеты в воздушном пространстве Беларуси. По словам мэра Львова Андрея Садового, на этом не нужно останавливаться.

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В аэропорту "Львов" приземлился последний белорусский самолет

Садовый рассказал, что 25 мая в международном аэропорту "Львов" приземлился последний рейсовый самолет из Беларуси.

Наше небо закрыто для диктаторских режимов, но на этом не надо останавливаться. Не представляю, как теперь Медведчук будет летать в Кремль. Домашний арест и закрытое небо этому точно не способствуют,

– добавил городской глава.

Мэр Львова отметил, что нынешний май был достаточно сложным для "путинских коллаборационистов".

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Что предшествовало закрытию прямого авиасообщения с Беларусью