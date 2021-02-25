Работники медведчуковского медиахолдинга создают новый канал на базе "Львовского независимого". К слову, предыдущий владелец канала Роман Любицкий владеет еще телеканалом НТА и медиахолдингом "Вголос". Журналисты этих СМИ уверяют, что владелец не влияет на редакционную политику. Однако выяснили, что один из медийщиков может быть причастен к получению лицензии львовского канала.

Канал запускают бывшие работники каналов соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Вещание ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали из-за санкций СНБО.

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Коротко о покупке канала

В Едином государственном реестре 24 февраля у "Первого независимого" сменился собственник. Теперь это ООО "Медиахолдинг Новости", который перед этим создали журналисты медведчуковских СМИ. К слову, уставный капитал ООО составляет 100 гривен, а учредителей также 100. Получается, что каждый акционер "скинулся" на создание по 1 гривне.

Очевидно, что Любицкий продал львовский канал. Правда, он сам эту информацию не подтвердил и не опроверг.

Что говорят журналисты других СМИ Любицкого

Коллектив телеканала НТА выступил с заявлением, в котором осудил действия Любицкого.

Эта информация стала для нас полной неожиданностью. Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют для интересов страны-агрессора России,

– говорится в заявлении.

Кроме того, журналисты утверждают, что Любицкий – лишь юридически причастен к телеканалу НТА, то есть является директором ЧП "НТА – Независимое телевизионное агентство", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. Утверждают, что контент для телеканала создает другое юридическое лицо – ООО "НТА+", учредителями которого являются креативный продюсер Виталий Крутяков и главный редактор Наталья Струк.

Крутяков причастен к получению лицензии "Первого независимого"

Несмотря на то, что журналисты НТА утверждают, что Любицкий лишь "формальный" владелец, сам Крутяков мог быть причастен к получению лицензии для "Первого независимого".

В телеграм-канале "Пьемонт" опубликовали видео, на котором он представлял "Первый независимый" на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Заседание проходило 17 января 2019 года. Уже тогда у членов Нацсовета возникло много вопросов к структуре собственности канала, однако лицензию таки дали.

Любицкое исключили из "Свободы"

Львовская городская организация ВО "Свобода" сообщила, что исключила Любицкого из своих рядов. Утверждают, что его действия могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии.

Его мандат депутата местного совета будет сложен. ВО "Свобода" считает недопустимым любое сотрудничество с коллаборационистами,

– отметили в партии.

Также в партии попросили СБУ и Нацсовет принять меры.

Обратите внимание! Журналист Сергей Лещенко отметил, что "Первым независимым" ранее владели люди, связанные, по его словам, со спонсором "Свободы" Игорем Кривецким.