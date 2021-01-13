Проект Мемориала Героев Небесной Сотни, который расположен на улице Кривоноса во Львове, номинировали на премию European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Этой наградой награждаются лучшие проекты современной архитектуры.

Проект мемориала Героев Небесной Сотни попал в длинный список номинантов. Вскоре жюри выберет 40 проектов и внесет их в короткое письмо. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Что известно о номинации проекта Мемориала Героев Небесной Сотни

О том, что проект мемориала попал в номинацию, сообщило Проектное бюро Guess Line Architects, которое разработало этот проект в 2017 году. Однако пока на сайте премии нет информации о номинантах.

Авторами проекта Мемориала Героев Небесной Сотни являются львовские архитекторы Андрей Лесюк, Кристина Пундак и Мария Яструбчак. Первую очередь мемориала открыли в августе 2019 года. Здесь установили стелу с кортеновской стали и обустроили несколько смотровых площадок. На строительство мемориала уже потратили около 20 миллионов гривен.

Во второй очереди запланировали построить пешеходный мост от мемориала в сквер "На валах". Его хотят построить на средства инвестора.

Интересно! Проект Мемориала Небесной Сотни во Львове в 2019 году получил награду от Национального союза архитекторов Украины в номинации "Ландшафтная архитектура".

Коротко о награде Mies van der Rohe Award