Мемориал Небесной Сотни во Львове номинировали на европейскую архитектурную премию: что известно
Проект Мемориала Героев Небесной Сотни, который расположен на улице Кривоноса во Львове, номинировали на премию European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Этой наградой награждаются лучшие проекты современной архитектуры.
Проект мемориала Героев Небесной Сотни попал в длинный список номинантов. Вскоре жюри выберет 40 проектов и внесет их в короткое письмо. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Что известно о номинации проекта Мемориала Героев Небесной Сотни
О том, что проект мемориала попал в номинацию, сообщило Проектное бюро Guess Line Architects, которое разработало этот проект в 2017 году. Однако пока на сайте премии нет информации о номинантах.
Авторами проекта Мемориала Героев Небесной Сотни являются львовские архитекторы Андрей Лесюк, Кристина Пундак и Мария Яструбчак. Первую очередь мемориала открыли в августе 2019 года. Здесь установили стелу с кортеновской стали и обустроили несколько смотровых площадок. На строительство мемориала уже потратили около 20 миллионов гривен.
Во второй очереди запланировали построить пешеходный мост от мемориала в сквер "На валах". Его хотят построить на средства инвестора.
Коротко о награде Mies van der Rohe Award
- Премию European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award вручают раз в 2 года в Барселоне за средства Европейского Союза и Фонда Миса ван дер Роэ.
- Ее основали в честь Людвига Миса ван де Роэ, немецко-американского архитектора и дизайнера, основателя "интернационального стиля".
- Первым номинантом от Украины на Mies van der Rohe Award был львовский мемориальный комплекс "Пространство синагог" в 2017 году.
- В 2019 году на эту премию номинировали Центр Шептицкого, что также расположен во Львове.
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