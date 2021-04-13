Во Львове 10 и 11 апреля произошли 2 случая жестокого обращения с животными, которые шокировали даже патрульных. 72-летний мужчина выбросил 4 котят с балкона многоэтажки. Еще один львовянин выбросил кота своей падчерицы из окна 6 этажа.

Правоохранители откроют уголовные производства по обоим случаям. Одному злоумышленнику грозит немалый штраф, а другому – тюрьма. К теме На Львовщине мужчина застрелил соседскую собаку из ружья: фото Пенсионер выбросил котят с 4 этажа Вечером 11 апреля правоохранителям поступил вызов на улицу Ивана Сирко.

Обеспокоенная женщина рассказала, что мужчина выбросил с балкона 4 этажа котят . В это время на улице играли дети, которые все это увидели.

. В это время на улице играли дети, которые все это увидели. Вместе с заявительницей патрульные поднялись в квартиру 72-летнего мужчины.

Он не отрицал, что выбросил котят. Пенсионер пояснил, что животные мешали ему мяуканьем.

В доме находились еще 3 кошки, которые со слов мужчины, были ему не нужны. Он согласился отдать животных соседям.

К сожалению, после падения один из 4 котят погиб.

Предварительная квалификация события – жестокое обращение с более чем 2 животными в присутствии несовершеннолетних.

Наказание за такое правонарушение – от 5 до 8 лет за решеткой.

Пенсионер выбросил 4 котят с 4 этажа / Фото Патрульной полиции Львовщины Читайте также Ради развлечения: на Киевщине мужчина застрелил аиста – фото, видео Львовянин выбросил из окна 6 этажа кота своей падчерицы Вечером 12 апреля на улице Любинской произошел похожий случай. Трое очевидцев рассказали, что мужчина выбросил кота из окна 6 этажа.

Животное упало на тротуар и сильно травмировалась . После падения испуганный кот заполз под припаркованные машины.

. После падения испуганный кот заполз под припаркованные машины. Патрульные установили, что владелицей кота была 12-летняя девочка, а мужчиной, который, вероятно, совершил этот позорный поступок, был ее 33-летний отчим.

Львовянин не отрицал, что выбросил кота из окна. Мужчина объяснил свои действия тем, что кот ходил по столу и после него оставалась шерсть.

Травмированное животное отвезли в ветеринарную клинику. Диагноз – множественные переломы.

Предварительная квалификация события – жестокое обращение с животными.

За такое правонарушение мужчине грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или до 3 лет ограничения свободы.

Мужчина выбросил кота с 6 этажа / Фото патрульной полиции Львовщины