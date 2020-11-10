Через пункт пропуска Краковец – Корчева водитель пытался ввезти в Украину новую одежду и обувь среди мешков с "секонд-хендом". Однако таможенникам удалось найти контрабанду в 12 тоннах подержанной одежды.

В товаросопроводительных документах отмечалось, что водитель перевозит 12 тонн подержанной одежды на одно из киевских предприятий. Однако при проверке таможенники нашли незадекларированную новую одежду и обувь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как таможенники нашли контрабанду

Грузовик "Скания" прибыл на пункт пропуска Краковец – Корчева в режиме импорт.

Водитель подал таможенникам товаросопроводительные документы.

В них отмечалось, что мужчина перевозит 12 тонн секонд-хенда, а конечная точка назначения грузовика – одно из предприятий Киева.

Таможенники решили осмотреть вещи, которые ввозил мужчина.

В грузовике среди подержанной одежды они нашли мешки с незадекларированным товаром – новой одеждой и обувью.

Смотрите фото вещей, которые таможенники нашли в грузовике / Фото галицкой таможни

Что грозит водителю за перевозку незадекларированной одежды

Несмотря на то, что водитель подал документы с неправдивой информацией относительно груза, таможенники составили протокол за сокрытие товаров от таможенного контроля. Такое правонарушение наказывается штрафом в полном размере стоимости незадекларированных товаров с их конфискацией.

Точную стоимость и количество контрабандной одежды и обуви установит экспертиза.