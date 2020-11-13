Обокрал машину и будет снова сидеть: во Львове задержали вора, вышедшего месяц назад из тюрьмы
В Львове 12 ноября задержали мужчину, который разбил окно в машине и украл ноутбук. Злоумышленник только месяц назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
Инцидент произошел около 12:40 на улице Мазепы. Мужчина разбавь окно в Audi и украл макбук. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.
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Как задержали злоумышленника
- 27-летний львовянин позвонил в полицию и рассказал, что в его машине Audi разбили окно.
- Злоумышленник украл из машины рюкзак, в котором был макбук стоимостью 700 долларов.
- Полицейские отправились на поиски грабителя.
- Через 2 часа правоохранители выяснили, что автомобиль обокрал 40-летний львовянин.
- Интересно, что всего месяц назад человек вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
Мужчина обокрал автомобиль около 12:40 / Фото полиции Львовской области
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 6 лет за решеткой.
В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Злоумышленника нашли через 2 часа / Фото полиции Львовской области
Мужчина вышел из тюрьмы только месяц назад / Фото полиции Львовской области
Скоро суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовской области
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