В Львове 12 ноября задержали мужчину, который разбил окно в машине и украл ноутбук. Злоумышленник только месяц назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Инцидент произошел около 12:40 на улице Мазепы. Мужчина разбавь окно в Audi и украл макбук. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Во Львове 17-летний парень украл из киоска сигареты: ему угрожают 3 года заключения – фото Как задержали злоумышленника 27-летний львовянин позвонил в полицию и рассказал, что в его машине Audi разбили окно.

Злоумышленник украл из машины рюкзак, в котором был макбук стоимостью 700 долларов.

Полицейские отправились на поиски грабителя.

Через 2 часа правоохранители выяснили, что автомобиль обокрал 40-летний львовянин.

Интересно, что всего месяц назад человек вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина обокрал автомобиль около 12:40 / Фото полиции Львовской области Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за кражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 6 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. ​Злоумышленника нашли через 2 часа / Фото полиции Львовской области Мужчина вышел из тюрьмы только месяц назад / Фото полиции Львовской области

Скоро суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовской области