Метадон из лаборатории ветуниверситета: дело наркоторговцев направили в суд – фото
Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении группы наркоторговцев. Одним из злоумышленников был заведующий лабораторией Львовского университета ветеринарной медицины, который изготавливал метадон прямо в стенах вуза.
Члены преступной группировки продавали метадон на территории всей Украины. Также наркотики распространяли в известном львовском кальян-баре. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как злоумышленники продавали метадон
- В преступную группировку входили 3 львовян и уроженец Кривого Рога.
- Организатором наркобизнеса был владелец львовского кальян-бара "Хаббл баббл", который уже закрыли.
- Фасовали и распространяли метадон 2-ое работников этого бара.
- Наркотики изготовлял заведующий лабораторией Львовского ветуниверситету.
- Злоумышленники сбывали метадон через кальян-бар и интернет-магазин, отправляя наркотики по почте по предварительной предоплате.
- Правоохранители во время передачи очередной партии метадона задержали 35-летнего организатора и 3 участников группировки в возрасте от 21 до 36 лет.
- Тогда полицейские изъяли у них 1,2 килограмма метадона.
- Злоумышленники продали 4,5 килограмма метадона, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 2,7 миллиона гривен
Метадон изготавливали в лаборатории львовского вуза / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит злоумышленникам
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 4 участников преступной группы. Их подозревают по 4 статьям:
- Незаконное производство или сбыт наркотиков и психотропных веществ – наказывается тюремным заключением от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
- Незаконное производство или пересылка прекурсоров – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
- Похищение оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков, или завладение им путем злоупотребления служебным положением – наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
- Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков – наказывается тюремным заключением от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Вскоре суд вынесет злоумышленникам наказание / Фото Львовской облпрокуратуры
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