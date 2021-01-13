Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении группы наркоторговцев. Одним из злоумышленников был заведующий лабораторией Львовского университета ветеринарной медицины, который изготавливал метадон прямо в стенах вуза.

Члены преступной группировки продавали метадон на территории всей Украины. Также наркотики распространяли в известном львовском кальян-баре. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры. Интересно Продавал наркотики в тюрьме: во Львове задержали "смотрящего" Лычаковской колонии – фото Как злоумышленники продавали метадон В преступную группировку входили 3 львовян и уроженец Кривого Рога.

Организатором наркобизнеса был владелец львовского кальян-бара "Хаббл баббл", который уже закрыли.

Фасовали и распространяли метадон 2-ое работников этого бара.

Наркотики изготовлял заведующий лабораторией Львовского ветуниверситету.

Злоумышленники сбывали метадон через кальян-бар и интернет-магазин, отправляя наркотики по почте по предварительной предоплате.

Правоохранители во время передачи очередной партии метадона задержали 35-летнего организатора и 3 участников группировки в возрасте от 21 до 36 лет.

Тогда полицейские изъяли у них 1,2 килограмма метадона.

Злоумышленники продали 4,5 килограмма метадона, стоимость которого на "черном рынке" составляет около 2,7 миллиона гривен

Метадон изготавливали в лаборатории львовского вуза / Фото Львовской облпрокуратуры Что грозит злоумышленникам Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 4 участников преступной группы. Их подозревают по 4 статьям: Незаконное производство или сбыт наркотиков и психотропных веществ – наказывается тюремным заключением от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Незаконное производство или пересылка прекурсоров – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Похищение оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков, или завладение им путем злоупотребления служебным положением – наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков – наказывается тюремным заключением от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Вскоре суд вынесет злоумышленникам наказание / Фото Львовской облпрокуратуры