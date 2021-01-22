Изготавливали метамфетамин на 8 миллионов гривен ежемесячно: во Львове раскрыли наркоторговцев
Правоохранители задержали 3 наркоторговцев, жителей Львовской и Днепропетровской областей. Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 10 килограммов метемфетамина стоимостью около 8 миллионов гривен.
Наркоторговцам грозит до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как задержали наркоторговцев
- Правоохранители установили, что группа наркоторговцев, в состав которой входили жители Львовской и Днепропетровской областей, контрабандой перемещали наркотики и прекурсоры из стран Западной Европы через таможенные посты Галицкой таможни.
- Злоумышленники использовали различные способы, чтобы скрыть запрещенные препараты от таможенников.
- Кроме того, мужчины наладили схему системного производства и продажи наркотиков.
- Во время обысков на территории Львовской и Днепропетровской областей правоохранители задержали 3 наркоторговцев в возрасте 26–38 лет.
- Лаборатория злоумышленников действовала по меньшей мере в течение года.
- Ежемесячно мужчины изготавливали более 10 килограммов метамфетамина.
- По ценам "черного рынка" такая партия наркотиков стоит более 8 миллионов гривен.
Что нашли и изъяли правоохранители во время обысков
- наркотики и психотропные вещества весом более 2 килограммов;
- более тысячи таблеток прекурсоров;
- 35 пакетов с каннабисом;
- 9 тысяч долларов и около 200 тысяч гривен;
- 2 единицы оружия;
- лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления наркотиков;
- мобильные телефоны;
- записи черновой бухгалтерии.
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Смотрите фото задержания наркоторговцев / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит злоумышленникам
Следователи сообщили всем 3 злоумышленникам о подозрении в незаконном производстве, изготовлении и сбыте наркотиков. Им грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Вскоре суд изберет наркоторговцам меру пресечения. Сейчас правоохранители пытаются установить других соучастников преступления. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.
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