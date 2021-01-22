Правоохранители задержали 3 наркоторговцев, жителей Львовской и Днепропетровской областей. Злоумышленники ежемесячно изготавливали более 10 килограммов метемфетамина стоимостью около 8 миллионов гривен.

Наркоторговцам грозит до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как задержали наркоторговцев

Правоохранители установили, что группа наркоторговцев, в состав которой входили жители Львовской и Днепропетровской областей, контрабандой перемещали наркотики и прекурсоры из стран Западной Европы через таможенные посты Галицкой таможни.

и прекурсоры из стран через таможенные посты Галицкой таможни. Злоумышленники использовали различные способы, чтобы скрыть запрещенные препараты от таможенников.

Кроме того, мужчины наладили схему системного производства и продажи наркотиков.

системного Во время обысков на территории Львовской и Днепропетровской областей правоохранители задержали 3 наркоторговцев в возрасте 26–38 лет.

в возрасте 26–38 лет. Лаборатория злоумышленников действовала по меньшей мере в течение года.

Ежемесячно мужчины изготавливали более 10 килограммов метамфетамина.

По ценам "черного рынка" такая партия наркотиков стоит более 8 миллионов гривен.

Что нашли и изъяли правоохранители во время обысков

наркотики и психотропные вещества весом более 2 килограммов;

более тысячи таблеток прекурсоров;

35 пакетов с каннабисом;

9 тысяч долларов и около 200 тысяч гривен;

2 единицы оружия;

лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления наркотиков;

мобильные телефоны;

записи черновой бухгалтерии.

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Смотрите фото задержания наркоторговцев / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленникам

Следователи сообщили всем 3 злоумышленникам о подозрении в незаконном производстве, изготовлении и сбыте наркотиков. Им грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет наркоторговцам меру пресечения. Сейчас правоохранители пытаются установить других соучастников преступления. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.