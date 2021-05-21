Государственное агентство автомобильных дорог Украины и турецкая компания ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" 20 мая подписали Меморандум о подготовке предложения для строительства дороги Стрый – Мукачево. В частности, компания должна разработать технико-экономическое обоснование для обустройства автобана.

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Укравтодор планирует построить автобан Стрый – Мукачево

Согласно меморандуму, "Онур" разработает технико-экономическое обоснование за собственные деньги. Дорога будет пролегать через Львовскую и Закарпатскую области. Она станет альтернативой трассе М-06 Киев – Чоп. Разработать проектно-сметную документацию планируют в 2021 году.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков рассказал, что одним из направлений, которые сейчас активно развивают, является государственно-частное партнерство в дорожной отрасли.

Это уже второй подобный меморандум по привлечению частных инвесторов, который подписал Укравтодор в этом году. Первый был подписан с компанией "Автомагистраль-Юг" и касался разработки ТЭО для маршрута Краковец – Броды – Ровно,

– добавил чиновник.

По его словам, ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" зарекомендовал себя как надежный подрядчик Укравтодора в ряде проектов.

Благодаря разработке технико-экономического обоснования создадут оптимальный маршрут автобана. Кроме этого ТЭО позволит реализовать проект с максимальным экономическим эффектом для бюджета. После разработки обоснования проведут тендер, после которого начнут строительство.

Обратите внимание! Сейчас в Украине нет ни одной дороги, проезд по которой является по умолчанию платным и маршрут которой не проходит через населенные пункты. В 2020 году Кабмин утвердил максимальный размер платы за проезд по концессионному автобану – для легковушек тариф составляет 0,023 евро за километр, а для грузовиков до 12 тонн и автобусов – 0,045 евро за километр.