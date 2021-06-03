Минюст продал исправительную колонию во Львове втрое дороже, чем планировал

Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48, расположенную на улице Хуторовка. Эта тюрьма стала первой в Украине, которую передали в частную собственность.

Купили заброшенные здания бывшей колонии за цену, которая в 3 раза превышает стартовую. Об этом свидетельствуют результаты аукциона на Prozorro.

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Львовскую колонию продали

Всего на продажу выставили примерно 100 объектов недвижимости, расположенных на участке площадью 10,7 гектара. Стартовая цена лота составляла более 132,5 миллиона гривен. А продали тюрьму аж за 377,5 миллиона гривен.

В аукционе участвовали 7 компаний. Наибольшую сумму предложило ООО "Девелопмент инжиниринг сервис".

Исправительная колония на Хуторовке: что известно

Исправительное учреждение №48 на Хуторовке создали в 1946 году.

Сначала оно работало как детский исправительный центр, однако с 1958 года стало колонией для взрослых.

С апреля 1961 года учреждение имело строгий режим содержания. На его базе работал учебный центр, где осужденных обучали техническим специальностям.

А зимой 2018 года колония прекратила функционировать, осужденных перевели в другие исправительные учреждения.

Львовская исправительная колония состоит из 2 частей и имеет здания общей площадью 39,8 тысячи квадратных метров. Расположены они на земельном участке площадью 13 гектаров.

В сентябре 2020 года исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал условия для застройки территории бывшей Львовской исправительной колонии №48. Мэрия предусмотрела там строительство общественных и образовательных объектов.

Источник: Википедия