Отель "Власта" построили еще в 1976 году. Он расположен на улице Клепаровской.

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Минобороны продаст 3 гостиницы

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко 16 июня во время всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" рассказал, что Министерство обороны отдаст Фонду госимущества для приватизации 3 свои отели. Речь идет о гостинице "Власта" во Львове, "Казацкий" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге. Причина продажи – их убыточность.

По информации проекта StateWatch "Марлин", который исследует экономические показатели госпредприятий, отель "Власта" завершил 2020 год с 251 тысячей гривен убытков. В свою очередь, за 9 месяцев 2020 года отель "Казацкий" имеет 12,2 миллиона гривен убытков, а "Братислава" – 820 тысяч гривен. В целом последние несколько лет все эти 3 гостиницы совсем не приносят дохода, а работают "в минус".

Гостиница "Власта" нуждается в ремонте

По информации ZAXID.NET в пояснительной записке к финансовому отчету отеля "Власта" за 2020 год говорится и о кредитной задолженности. Отель должен бюджету и поставщикам 7,2 миллиона гривен.

Кроме этого, 90% номеров у "Власты" нуждаются в ремонте. Там следует заменить водопроводную, канализационную и электрическую сети. В "Марлин" отметили, что ФГИУ присылал запрос на приватизацию всех 3 отелей, однако Минобороны изначально отказалось от этой идеи.

Заметьте! Двухзвездочный отель "Власта" возвели в 1976 году на улице Клепаровской недалеко от стадиона СКА, который также принадлежит Минобороны. 12-этажный отель до начала 1990 годов назывался "Россия". 157 номеров занимают 9 этажей дома, а на остальных расположили общежития для военнослужащих.