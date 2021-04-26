Христиане восточного обряда 25 апреля отмечали праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день традиционно в храмах освящали ивовые ветви. Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал фото толп возле церквей города, которые появились в сети.

Ситуация с коронавирусом во Львове остается тревожной. Однако с 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону.

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Большинство львовян соблюдают карантин

Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге 26 апреля рассказал, что видел фото многолюдного празднования Вербного воскресенья во Львове. 25 апреля тысячи львовян пришли в храмы освящать ивовые ветви.

Когда освящали лозу, то не совсем были соблюдены карантинные нормы. В общем, мы имеем срез по всем храмам города Львова – люди ответственные,

– отметил городской голова.

Мэр добавил, что во Львове провели ZOOM-встречи всех священников города и врачей. Медики рассказали священнослужителям о текущей ситуации с коронавирусом во Львове.

"Каждый настоятель храма понимает свою персональную ответственность. Очень много священнослужителей переболело, и очень много львовян переболело", – отметил городской голова.

Садовый напомнил, что есть четкая рекомендация Совета Церквей. Там прописано, что люди должны находиться за пределами храма и быть на безопасном расстоянии друг от друга.

"Если кто-то из священнослужителей боится это подчеркнуть, то мы попробуем еще раз это донести", – подытожил мэр.

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В Вербное воскресенье возле львовских храмов собралось много верующих / Фото " вслух"

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 62,74 тысячи человек. 47,49 тысячи больных уже выздоровели, а 1550 – умерли.

Лабораторные центры 25 апреля провели 1082 ПЦР-теста. 311 из них оказались положительными.

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовщина перешла в желтую зону.

В то же время городская комиссия ТЭБ и ЧС 26 апреля несколько ослабила карантин в городе.

Во Львове разрешили работу спортзалам, ТРЦ, непродовольственным магазинам и заведениям общественного питания.

Также в городе возобновляют работу учреждения культуры – театры, музеи, галереи, кинотеатры и тому подобное.

С 27 апреля во Львовском общественном транспорте с 11:00 до 16:00 не будет действовать режим спецперевозок – в это время льготников будут возить бесплатно.

С 5 мая во Львове начнут работать внешкольные кружки, а ученики 5 – 11 классов смогут вернуться в школы.

В то же время в городе до сих пор запрещены работа ночных клубов и проведение массовых мероприятий.



Некоторые прихожане совсем не придерживались карантинных норм / Фото "Вголос"



Садовый осудил многолюдное празднование Вербного воскресенья / Фото Дмитрия Барабаша