Во Львове до сих пор продолжается отопительный сезон. В городе ожидают похолодание, поэтому отопление пока отключать не будут. Однако в мэрии рассказали, как львовяне могут самостоятельно регулировать подачу тепла в дом.

В ЛГС рассказали, что львовяне могут самостоятельно отключить подачу тепла в дом, если пожелают. Для этого им нужно определить ответственного человека, который будет регулировать подачу тепла с помощью ИТР.

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Отопление пока не будут отключать

Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что отопление пока не будут выключать. По ее словам, с 14 апреля во Львове ожидают похолодание.

Поскольку со среды прогнозируют похолодание, то заканчивать отопительный сезон пока не планируем. Однако мы мониторим температуру воздуха днем ​​и ночью,

– отметила посадовиця.

Маруняк добавила, что котельные, которые производят тепловую энергию только для отопления, работают только ночью, а днем ​​останавливают свою работу. В свою очередь, ТЭЦ и котельные, которые производят тепло и горячую воду, работают на минимальных параметрах. По словам чиновницы, такая организация работы позволяет избегать перегревов и экономить газ и деньги львовян.

Жители домов могут сами регулировать отопление

Маруняк отметила, что львовяне могут самостоятельно регулировать подачу отопления в доме. Во Львове есть 188 ИТР, которые позволяют это сделать.

"Также у нас 98% домов имеют счетчики тепловой энергии. Соответственно, если жители определяют ответственного человека, то он может регулировать подачу тепла в дома, независимо от теплоснабжающих предприятий", – добавила посадовиця.

Чтобы регулировать подачу отопления, жителям нужно открыть или закрыть подачу теплоносителя на домовом вводе.

Если температура воздуха на улице составляет 6 – 8 градусов тепла можно полностью прекратить подачу отопления в доме. Для этого необходимо перекрыть тепловой счетчик или запорно-регулирующую арматуру на узле управления системой центрального отопления дома.

Если температура воздуха на улице меньше, чем 6 – 8 градусов тепла, подачу отопления в дом нужно восстановить.

Такое регулирование подачи тепла должна выполнять ответственный человек, которого назначают жильцы дома.