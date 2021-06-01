Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Работники АО "Львовгаз" прекратили газоснабжение в 2 дома.

Интересно Выехал за пассажирами: в Червонограде посреди дороги дотла сгорел автобус - фото

В подъезде загорелась газовая труба

В 20:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме №66 на улице Тарнавского.

Там в подъезде на 1 этаже вспыхнула газовая труба.

Не теряя времени, на место происшествия выехали пожарные.

Прибыв на улицу Тарнавского, сотрудники ГСЧС приступили к разведке и ликвидации возгорания.

В 20:54 пожарные локализовали пожар, а уже в 20:57 - его полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы спецтехники и 13 спасателей.



В подъезде вспыхнула газовая труба / Фото ГСЧС Львовщины

Заметьте На Черниговщине 2 дома сгорели из-за удара молнии: огонь полностью уничтожил крышу

Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь повредил стену подъезда площадью 0,5 квадратного метра и входные двери. К счастью, никто из людей не пострадал.

После ликвидации возгорания работники АО "Львовгаз" прекратили подачу газа в 2 дома. Газоснабжение планируют возобновить после выяснения обстоятельств возникновения пожара. Сейчас правоохранители пытаются установить причину возникновения возгорания в подъезде.



Пожарные потушили пламя / Фото ГСЧС Львовщины



В 2 дома прекратили подачу газа / Фото ГСЧС Львовщины