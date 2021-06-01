Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Работники АО "Львовгаз" прекратили газоснабжение в 2 дома.
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В подъезде загорелась газовая труба
- В 20:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме №66 на улице Тарнавского.
- Там в подъезде на 1 этаже вспыхнула газовая труба.
- Не теряя времени, на место происшествия выехали пожарные.
- Прибыв на улицу Тарнавского, сотрудники ГСЧС приступили к разведке и ликвидации возгорания.
- В 20:54 пожарные локализовали пожар, а уже в 20:57 - его полностью потушили.
- К ликвидации пожара привлекли 3 единицы спецтехники и 13 спасателей.
В подъезде вспыхнула газовая труба / Фото ГСЧС Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
В результате пожара огонь повредил стену подъезда площадью 0,5 квадратного метра и входные двери. К счастью, никто из людей не пострадал.
После ликвидации возгорания работники АО "Львовгаз" прекратили подачу газа в 2 дома. Газоснабжение планируют возобновить после выяснения обстоятельств возникновения пожара. Сейчас правоохранители пытаются установить причину возникновения возгорания в подъезде.
Пожарные потушили пламя / Фото ГСЧС Львовщины
В 2 дома прекратили подачу газа / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины