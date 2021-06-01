Все могло завершиться трагически: во Львове в подъезде дома вспыхнула газовая труба – фото

1 июня 2021 , 10:25
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Источник:

ГСЧС Львовщины

Во Львове 31 мая в подъезде жилого дома вспыхнула газовая труба. Последствия инцидента могли быть действительно жуткими, однако спасатели успели справиться с огнем. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара. Работники АО "Львовгаз" прекратили газоснабжение в 2 дома.

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В подъезде загорелась газовая труба

  • В 20:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме №66 на улице Тарнавского.
  • Там в подъезде на 1 этаже вспыхнула газовая труба.
  • Не теряя времени, на место происшествия выехали пожарные.
  • Прибыв на улицу Тарнавского, сотрудники ГСЧС приступили к разведке и ликвидации возгорания.
  • В 20:54 пожарные локализовали пожар, а уже в 20:57 - его полностью потушили.
  • К ликвидации пожара привлекли 3 единицы спецтехники и 13 спасателей.


В подъезде вспыхнула газовая труба / Фото ГСЧС Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь повредил стену подъезда площадью 0,5 квадратного метра и входные двери. К счастью, никто из людей не пострадал.

После ликвидации возгорания работники АО "Львовгаз" прекратили подачу газа в 2 дома. Газоснабжение планируют возобновить после выяснения обстоятельств возникновения пожара. Сейчас правоохранители пытаются установить причину возникновения возгорания в подъезде.


Пожарные потушили пламя / Фото ГСЧС Львовщины


В 2 дома прекратили подачу газа / Фото ГСЧС Львовщины


Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів