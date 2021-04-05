Во Львове крайне тревожная ситуация с коронавирусом, поэтому карантин пока не будут ослаблять. Если количество больных будет продолжать расти, город может остаться без авиа и железнодорожного сообщений.

Во Львове значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому в городе активно работают над увеличением резерва коек.

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Во Львове продолжается локдаун

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в городе – неутешительная.

"Вокруг нас фактически все страны имеют локдаун до конца апреля. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но, если смотреть объективно, статистика не лучшая", – отметил городской глава.

По словам Садового, в городских больницах состоянию на 5 апреля находятся 1 112 пациентов. Из-за большого количества больных, нуждающихся в госпитализации в городе решили увеличивать количество коек. Поэтому примерно 10 апреля в городских больницах будет 2 000 койко-мест для больных коронавирусом.

Но люди продолжают поступать каждый день. За вчера, несмотря на то, что это было воскресенье, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов. И это только во Львове, по области вообще больше сотни. Поэтому сейчас другого варианта, как быть в локдауне, нет,

– добавил мэр.

Садовый отметил, что важно, чтобы люди понимали сложность ситуации, ведь сейчас многие из них пренебрегают карантинными ограничениями.

"Относительно карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", – подытожил мэр.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

По состоянию на 5 апреля в стационарах медучреждений города лечатся 1 112 пациентов. Из них 1 041 человек – болен коронавирусом, 70 – находятся в реанимации, а 33 человека – подключены к аппаратам ИВЛ.

Сейчас во львовских больницах есть 1 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

Из-за достаточно тревожной ситуации с коронавирусом в городе решили развернуть еще около 1 000 дополнительных коек.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.

В свою очередь, во Львове решили продолжить локдаун до 12 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала