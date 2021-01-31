В городке Рава-Русская, что возле Львова, реставрируют старинный монастырь 1730 года. Там откроют детский дом семейного типа. Уже в июле 2021 года туда переедут дети-сироты со своими родителями-воспитателями.

Источник: 24 канал

Ранее в этом монастыре жили монахи в кельях. После завершения реставрации, там поселятся 4 семьи с детьми.

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Интересные находки

Сооружение построено еще в 1730 году. Оно десятилетиями было заброшенным.



Древняя фреска, найденная в монастыре / Скриншот с видео

Рабочие обнаружили древние фрески и лепнину под слоем краски. Также удалось найти подземелья и колодцы. Теперь эти находки обещают сохранить и восстановить их. В костеле рядом, который также сохранился, хотят создать современный центр диалога культур.

Как продвигается ремонт

В бывшем монастыре утеплили крышу и реконструировали котельную. Сейчас в помещении штукатурят стены. Также уже провели все коммуникации:

воду;

свет;

отопление;

канализацию.

Руководитель проекта Маркиян Стефанишин рассказал, что в целом предусмотрено 4 детских дома семейного типа.

По состоянию на февраль 2021 года, на Львовщине действует 37 домов семейного типа.

Когда планируется завершить реставрацию

Монастырь восстанавливают при поддержке Европейского Союза и в сотрудничестве церкви с областной властью. Основные работы в монастыре на Львовщине планируют завершить летом 2021 года.

Кто будет жить в помещении монастыря

Семьи, которые смогут жить в обновленном монастыре, выберут только после завершения всех работ.

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Начальник службы по делам детей Львовской областной государственной администрации Владимир Лис отметил, что в области есть более 2200 детей-сирот и около 100 детей, коорые нуждаются в устройстве в семейные формы воспитания.

Если у нас будут семьи, я думаю, это поможет нам существенно решить проблему устройства сирот в семьи,

– отметил Лис.

В помещении монастыря смогут жить 40 детей. Также рассчитано, что в каждой семье будет жить по 2 родителя-воспитателя.