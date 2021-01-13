Завершается тендер на покупку 100 12-метровых автобусов для Львова. Самое выгодное предложение предоставила белорусская компания "МАЗ". Однако мэр города Андрей Садовый не уверен, можно ли поддерживать экономические связи с Беларусью, учитывая протесты в стране, которые подавляют силовики.

Покупка автобусов происходит при поддержке Европейского инвестиционного банка. Также при поддержке банка Львов уже заказал 10 трамваев от компании "Электрон". Об этом на своей фейсбук-странице написал мэр Львова Андрей Садовый.

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Коротко о тендере на закупку автобусов для Львова

Во Львове завершается тендер на покупку 100 12-метровых низкопольных автобусов.

Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. Закупка происходит в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком,

– добавил Садовый.

При поддержке банка город также заказал 10 30-метровых низкопольных трамваев львовского производителя "Электрон".

По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение на тендере подала белорусская компания "МАЗ". Предложения других участников были либо значительно дороже, либо не соответствовали техническим требованиям конкурса.



Садовый обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю / Фото Андрея Садового

Садовый о целесообразности покупки автобусов у Беларуси

Мэр не уверен, целесообразно ли поддерживать экономические отношения с Беларусью во время протестов в стране.

Имеем ли мы моральное право покупать автобусы у Беларуси? Здесь должен напомнить, что Верховная рада Украины признала президентские выборы в этой стране недемократическими. Мирные забастовки белорусских граждан, в том числе работников МАЗа, регулярно подавляют силовики,

– отметил Садовый.

Городской глава хотел бы услышать ответ на этот вопрос от руководства Европейского банка, Кабинета министров и львовян. По мнению Садового, это непростая ситуация, ведь в случае отмены тендера город потеряет год, а возможно и больше без этих автобусов. Мэр Львова отметил, что без четкого понимания ситуации и государственной позиции Львов не будет покупать белорусские автобусы.