Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 23 марта Львовщину окутает туман. Дороги останутся покрытыми гололедицей.

Синоптики предупреждают о вероятном ухудшении видимости во время тумана и осадков. Также на Львовщине 23 марта ожидают порывы штормового ветра.

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Прогноз погоды во Львове и области на 23 марта

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 23 марта будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидают. Однако утром и днем будут падать небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром 23 марта Львовщину окутает слабый туман видимостью 500 – 1 000 метров. Дороги покроет гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Ветер северо-западный, порывистый. Ночью 3 – 8 метров в секунду, а днем 9 – 14 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Ночью 23 марта температура будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 23 марта / Данные Укргидрометцентра



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