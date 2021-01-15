Синоптики предупреждают, что дороги Львовщины 16 января укроет гололедица. Во Львове и области станет существенно холоднее – предсказывают морозы до -16 градусов.

Погоду на Львовщине 16 января будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Польшей. Во Львове и области будет облачно. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 16 января

Синоптики предполагают, что 16 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой снег.

Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Польшей. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях – дороги Львовщины окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Погода во Львовской области

Ожидают, что температура во Львовской области ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов мороза, а днем – от 6 до 11 градусов мороза.

Погода во Львове

Синоптики предсказывают, что температура во Львове ночью составит 14 – 16 градусов мороза, а днем – 9 – 11 градусов мороза.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 16 января дороги Львова и Львовской области укроет гололедица. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения и соблюдать несложные правила.