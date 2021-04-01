По прогнозам синоптиков, со 2 по 6 апреля на Львовщине станет холоднее. Днем столбики термометров местами опустятся до 10 градусов тепла, а ночью – до 2 градусов мороза.

Во Львове и области периодически будут падать дождь, град и мокрый снег. Потепления можно ожидать лишь с 6 апреля.

Актуально Где безопасно погулять во Львове во время локдауна: интересные и небанальные места города Льва

Прогноз погоды на Львовщине на 2 – 6 апреля

Прогноз погоды на 2 апреля

На Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града 2 апреля во второй половине дня. Первую грозу в 2021 году встретят жители Дрогобыча.

Ветер юго-западный с переходом на западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 4 – 9 градусов тепла, а днем – 14 – 19 градусов тепла.

Прогноз погоды на 3 апреля

На Львовщине 3 апреля будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром дороги окутает гололедица.

Ветер переменный. Ночью температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – от 6 до 10 градусов тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля

Во Львове и области 4 апреля, будет облачно. Днем в горах будут падать дождь и мокрый снег.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура днем составит 6 – 10 градусов тепла.

Интересно Тепло не будет стабильным: какую погоду ожидают в апреле – прогноз

Прогноз погоды на 5 апреля

По прогнозам синоптиков 5 апреля в области будет облачно. Будет падать небольшой дождь. Ночью и утром местами дороги окутает гололедица.

Ветер восточный 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – от 6 до 12 градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 апреля

На Львовщине 6 апреля немного потеплеет. В области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 0 – 5 градусов тепла, а днем – 8 – 13 градусов тепла.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала