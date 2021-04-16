В Моршине 16 апреля стартует пилотный проект Минздрава – в городе проведут внеплановую коллективную вакцинацию жителей от коронавируса. В течение месяца прививки получат около 3 тысяч человек.

В Моршине проживают 4 239 человек. Проект предусматривает вакцинацию как можно большего количества горожан.

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В Моршине проведут коллективную вакцинацию

Проект коллективной вакцинации даст возможность создать максимально безопасные условия для людей, приезжающих в Моршин для оздоровления. Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что городская власть обратилась к правительству относительно запуска пилотного проекта по проведению внеплановой коллективной вакцинации жителей и работников санаторно-курортных учреждений.

Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей,

– добавил чиновник.

Работники мэрии и Моршинской городской больницы проанализировали демографические показатели, состояние заболеваемости COVID-19 и объемы уже проведенной вакцинации. Они определили, что массовое вакцинирование даст возможность создать 70% иммунной прослойки.

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Часть жителей Моршина будут вакцинировать препаратам CoronaVac

Как отметил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра по эпидемиологическим вопросам Олег Когут, из первой партии вакцины CoronaVac, которая поступила на Львовщину, 2,4 тысячи доз выделят для вакцинации жителей Моршина.

К коллективной вакцинации привлекут 2 бригады – Моршинской городской больницы и мобильную бригаду Стрыйской ЦРБ. Записаться на прививку можно у семейного врача и на сайтах и фейсбук-страницах горсовета и городской больницы.

"Для жителей Моршина – это возможность вне очереди вакцинироваться от опасной болезни. Ничто не сможет защитить нас от коронавируса эффективнее, чем прививки", – отметил Чемерис.

На вакцинацию уже согласились работники многих учреждений города:

ЧАО "Моршинский завод минеральных вод" Оскар";

КП "Зеленый город";

КП "Моршинтеплоенерго";

КНП "Моршинская городская больница";

санаторий " Моршинский";

Отель "Святой Шарбель";

ГП СКК " Моршинкурорт",

санаторий "Аркадия";

санаторий "Мраморный дворец";

Гостиница "Богдан";

ДОУ №2 "Солнышко",

НВК "СЗШ-лицей",

Школа искусств,

Моршинский городской совет.

По информации ZAXID.NET мэр Моршина Руслан Ильницкий рассказал, что семейные врачи города уже опросили своих пациентов. Большинство из них предварительно согласились на вакцинацию. Всего в течение месяца в Моршине планируют вакцинировать около 3 тысяч человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала