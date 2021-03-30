Мощный взрыв на Львовщине: куски дома разлетелись в разные стороны – фото
На Львовщине 28 марта произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента 73-летняя женщина попала в больницу. Она чудом спаслась, потому что была в то время на улице.
Источник:Червоноградский ГО ГУ ГСЧС
Взрыв произошел в 14:39 в селе Добрячин на улице Мира. Сейчас дом находится в аварийном состоянии.
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Взрыв полностью разрушил дом
- Около 14:39 спасателям поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме.
- На место вызова немедленно отправились работники МЧС, медики, правоохранители, сотрудники газовой службы и энергослужбы.
- В результате взрыва дом уничтожило дотла – куски стен разлетелись в разные стороны.
- Взрыв разрушил внешнюю опорную стену, газовый котел, 5 окон, 2 наружных дверей, 4 внутренних дверей и 2 железобетонные плиты перекрытия.
- Частично разрушены 2 наружных опорных стены, а 3 железобетонные плиты перекрытия – смещены.
Взрыв произошел около обеда / Фото ГСЧС
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В результате взрыва травмировалась женщина
Владелица дома травмировалась. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Червоноградской ЦГБ в состоянии средней тяжести.
Здание сейчас находится в аварийном состоянии. Правоохранители огородили его лентой.
Предварительно известно, что взрыв мог произойти из-за самовольно установленного отопительного прибора. Владелец дома установил его в сауне и подвел туда газ.
В результате взрыва пострадала 73-летняя женщина / Фото ГСЧС
Куски стен разлетелись в разные стороны / Фото ГСЧС
Дом отключили от газа / Фото ГСЧС
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