На Львовщине 28 марта произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента 73-летняя женщина попала в больницу. Она чудом спаслась, потому что была в то время на улице.

Взрыв произошел в 14:39 в селе Добрячин на улице Мира. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. К теме На Львовщине взорвался неизвестный предмет: пострадали 2 девушки Взрыв полностью разрушил дом Около 14:39 спасателям поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме.

На место вызова немедленно отправились работники МЧС, медики, правоохранители, сотрудники газовой службы и энергослужбы.

В результате взрыва дом уничтожило дотла – куски стен разлетелись в разные стороны.

Взрыв разрушил внешнюю опорную стену, газовый котел, 5 окон, 2 наружных дверей, 4 внутренних дверей и 2 железобетонные плиты перекрытия.

Частично разрушены 2 наружных опорных стены, а 3 железобетонные плиты перекрытия – смещены.

Взрыв произошел около обеда / Фото ГСЧС Обратите внимание В киевской многоэтажке взорвался мусоропровод В результате взрыва травмировалась женщина Владелица дома травмировалась. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Червоноградской ЦГБ в состоянии средней тяжести. Здание сейчас находится в аварийном состоянии. Правоохранители огородили его лентой. Предварительно известно, что взрыв мог произойти из-за самовольно установленного отопительного прибора. Владелец дома установил его в сауне и подвел туда газ.

В результате взрыва пострадала 73-летняя женщина / Фото ГСЧС

Куски стен разлетелись в разные стороны / Фото ГСЧС

Дом отключили от газа / Фото ГСЧС