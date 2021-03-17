Львов самостоятельно ввел жесткий карантин. Можно четко утверждать, что город находится в так называемой третьей волне пандемии коронавируса.

Власти города на протяжении двух недель наблюдали за ситуацией. Об этом рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

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По его словам, динамика по заболеваемости довольно неутешительная. Ведь госпитализируют не только критическую группу (60+ лет), но и молодых, активных людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.

Ситуация требовала принятия новых решений

Поэтому в городе Льва решили развернуть 700 новых койко-мест. Также проводят работу над открытием временных госпиталей.

Но ситуация требует, к сожалению, непопулярных решений,

– отметил Москаленко.

Он подчеркнул, что перед введением жесткого карантина, дали день, чтобы подготовиться как сфере услуг, так и учреждениям культуры и образования.

Напомним! Во Львове с 19 по 28 марта будет действовать локдаун. Мэр Львова сообщил, что причиной его введения является то, что динамика госпитализации новых больных не уменьшается.

Новые ограничения во Львове

Деятельность торговых центров, как отметил заместитель мэра, фактически остановят. Будут работать только супермаркеты, где можно купить необходимые продукты.

Москаленко объяснил, почему Львов перешел на жесткий карантин: видео

В то же время начальная школа перейдет на каникулы. Ограничения будут касаться и сферы услуг, в частности кафе будут работать на вынос или на доставку.

Важно! По состоянию на утро 17 марта, из 1 300 койко-мест заняты – 657.