Ситуация требовала непопулярных решений, – Москаленко объяснил, почему во Львове ввели локдаун
Львов самостоятельно ввел жесткий карантин. Можно четко утверждать, что город находится в так называемой третьей волне пандемии коронавируса.
Источник:24 канал
Власти города на протяжении двух недель наблюдали за ситуацией. Об этом рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
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По его словам, динамика по заболеваемости довольно неутешительная. Ведь госпитализируют не только критическую группу (60+ лет), но и молодых, активных людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.
Ситуация требовала принятия новых решений
Поэтому в городе Льва решили развернуть 700 новых койко-мест. Также проводят работу над открытием временных госпиталей.
Но ситуация требует, к сожалению, непопулярных решений,
– отметил Москаленко.
Он подчеркнул, что перед введением жесткого карантина, дали день, чтобы подготовиться как сфере услуг, так и учреждениям культуры и образования.
Новые ограничения во Львове
Деятельность торговых центров, как отметил заместитель мэра, фактически остановят. Будут работать только супермаркеты, где можно купить необходимые продукты.
Москаленко объяснил, почему Львов перешел на жесткий карантин: видео
В то же время начальная школа перейдет на каникулы. Ограничения будут касаться и сферы услуг, в частности кафе будут работать на вынос или на доставку.
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