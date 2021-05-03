Впрочем, отремонтировать его не успели. Вероятно, разрушение моста ускорил увеличенный поток машин из-за праздников. Ведь на праздники люди ездили по нему к родственникам.

К теме На Львовщине обвалился мост: движение по дороге заблокировано – видео с места событий

Буквально несколько дней назад, 30 апреля, пользователь фейсбука Василий Поплавский предупреждал о том, что ситуация – критическая. "Власть, ты ждешь на катастрофу", – написал он и опубликовал фото.

Местные жители пытались привлечь внимание

Отметим, что в комментариях к сообщению отметили страницы Максима Козицкого и Службы автомобильных дорог во Львовской области. Им обратили внимание на то, что этот участок – очень опасный.

Один из пользователей соцсети, Дмитрий Шайнога, опубликовал скриншот переписки с Укравтодором. Там ему ответили, что подрядчик уже начинает работы, а на участке есть предупредительные знаки.



Переписка с Укравтодором / Скриншот

Другие комментаторы иронично отмечали, что "будет чудо, если мост протянет еще месяц или до Зеленых праздников". Уже 3 мая после обвала моста им констатировали: "Не дотянул".

Обратите внимание! К счастью, в результате обвала никто не пострадал. Сейчас на этом участке дороги заблокировано движение. Водителям приходится объезжать его.